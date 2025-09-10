El simulacre de Protecció Civil fa sonar les alertes dels mòbils de Lleida, amb incidències en algunes línies
L'avís s'ha activat a les 10.00 hores a totes les comarques del pla i del Pirineu
Protecció Civil ha provat a les 10.00 hores d'aquest dimecres el sistema d'alertes d'emergències als telèfons mòbils situats a la demarcació de Lleida. Es tracta de la segona prova a la província del sistema Es-alert d’alertes de Protecció Civil de la Generalitat. Com ja va passar en l'anterior simulacre, el febrer del 2023, l'alerta no ha arribat a tots els dispositius. Segons sembla, aquest cop s'han quedat sense sonar telèfons de línies de la companyia Movistar.
Aquestes alertes ja s'han utilitzat aquest any en diverses ocasions com l’incendi de Torrefeta –quan es va confinar els veïns de localitats com Guissona i Agramunt– i en temporals.
Avui, el missatge del simulacre que han rebut els usuaris ha estat: “Prova d’alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova”. S'ha enviat en català, castellà i anglès.