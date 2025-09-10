Victòria d'ofici de la AEM per passar ronda (0-2)
Dos gols a la segona part d'Amaya i Inés han sentenciat un partit treballat de l'AEM contra el Balears de Segona RFEF.
L'AEM ha sortit decidit i dominant la possessió de la pilota situant-se en camp contrari. La primera ocasió ha arribat al minut 3, Charle ha rematat a porteria i la portera local, Blanca ha aturat el xut per evitar el primer gol.
El Balears ha anat creixent amb el pas dels minuts i en una acció a pilota aturada ha tingut l'ocasió més clara, però Lucía Alba ha salvat el gol quan ja es cantava a Son Malferit. El partit ha entrat en uns minuts de joc poc fluid sense arribades clares a les àrees.
En tres minuts Cintia i Amaya han vist targeta groga per part de l'AEM. A l'últim minut de la primera meitat ha marcat gol Noe, però l'àrbitra del partit l'ha anul·lat per un fora de joc de Carlota Acín que havia assistit a Noe.
Després del pas per vestuaris, l'AEM ha entrat millor a la segona part i Carlota Acín en una rematada, al minut 58, ha estavellat la pilota al travesser i el rebot de l'esfèrica ha botat sobre la línia de gol quan les lleidatanes reclamaven que havia entrat. Sense temps per les lamentacions, al minut 60, María Amaya ha obert el marcador amb una bona rematada al fons de la xarxa.
Els entrenadors han introduït canvis pensant i gestionant minuts de cara als respectius partits de lliga del pròxim cap de setmana. Inés, que havia entrat per Noe, ha marcat el segon gol per l'AEM i sentenciava el partit al minut 81. Els minuts finals han estat per les lleidatanes que han perdonat el tercer en un parell d'arribades i, finalment han celebrat la classificació per la segona ronda.