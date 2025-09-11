CICLISME
L’Audiència Nacional obre diligències per les protestes propalestines
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat obrir diligències arran de la denúncia presentada per l’associació Acció i Comunicació sobre l’Orient Mitjà per presumptes delictes d’odi, contra la seguretat viària, lesions i desordres públics contra els promotors del boicot a l’equip Israel-Premier Tech a la Vuelta Ciclista a Espanya.
Així ho va avançar El Periódico i van confirmar a Europa Press fonts jurídiques, que van precisar que el jutge ha preguntat a la Fiscalia la seua postura sobre si admetre o no a tràmit la denúncia, que es dirigeix contra organitzacions i partits polítics que “han promogut activament l’exclusió” de l’equip israelià. En aquest sentit, la Policia desplegarà 1.100 agents i la Guàrdia Civil, 400, aquest cap de setmana a Madrid per vetllar per la seguretat de la cursa.
En l’aspecte esportiu, l’italià Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) es va imposar en la dissetena etapa, disputada entre O Barco de Valdeorras i l’alt d’El Morredero, de 143,2 quilòmetres, en què va conservar el mallot roig de líder el danès Jonas Vingegaard.