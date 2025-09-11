FUTBOL
Pas solvent
L’AEM brilla en l’estrena a la Copa de la Reina amb un triomf a domicili davant de l’Atlètic Balears, de Segona RFEF. Els gols de María Amaya i Joana, en pròpia porta, donen a Joan Bacardit el primer triomf oficial a la banqueta lleidatana
❘ Palma ❘ L’AEM es va estrenar ahir a la Copa de la Reina i ho va fer amb un contundent triomf per 0-2 davant de l’Atlètic Balears de Segona RFEF. Les lleidatanes van fer valer la seua superior categoria i amb els gols de María Amaya i Joana, en pròpia porta, van aconseguir superar la primera ronda, materialitzant així el primer triomf oficial sota les ordres de Joan Bacardit, que malgrat ser davant d’un rival d’inferior categoria va tenir la dificultat afegida del complicat viatge fins a Palma. L’equip va sortir de Lleida a les 2.30 de la matinada i, malgrat el poc descans, va mostrar una versió molt solvent i dominadora, que hauria pogut comportar un marcador més ampli amb més efectivitat davant de la meta rival.
En el partit, les lleidatanes van saltar al camp repetint el 3-4-1-2 de l’empat a zero davant del Cacereño. Tot i així, tan sols Lucía Alba, Vero Herrera, Noe Fernández i Honoka van repetir a l’onze titular. Amb moltes de les noves incorporacions sobre la gespa, l’AEM va imposar el ritme des del primer minut, i al 3, Marta Charle va tenir la primera oportunitat a les botes, que va ser desviada per Blanca, portera rival. El conjunt lleidatà es veia superior, però les locals també tenien les seues armes. La més clara del primer temps per a elles va arribar al 13 amb una falta executada per Sofía Rojas –germana bessona de l’aemista i ex de l’Atlètic Balears Paula Rojas–, que Lucía Alba va enviar a córner amb una gran parada. Tot i això, l’AEM mai va perdre el control. Cintia, al 32, va tenir una gran ocasió per obrir el marcador, però la rematada se’n va anar lleugerament desviada per sobre del travesser. La millor ocasió per a les del Segrià va arribar al 37. Les de Bacardit van filar una jugada brillant que va acabar amb un gol de Noe, anul·lat per fora de joc de Carlota, l’assistent. Després d’aquesta jugada es va arribar al descans amb un 0-0 que, malgrat no ser negatiu, incomodava les lleidatanes.