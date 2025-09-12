FUTBOL
La UEFA dubta si acceptar el Vila-real-Barça a Miami
Farà una ronda de consultes, fins i tot amb aficionats, abans de decidir
El Comitè Executiu de la UEFA no es va pronunciar encara sobre la petició feta per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) perquè el partit de la jornada 17 de LaLiga EA Sports Vila-real-Barcelona es jugui a Miami i va anunciar que portarà a terme una ronda de consultes entre totes les parts, inclosos aficionats.
La UEFA va confirmar que el seu Comitè Executiu va debatre ahir a Tirana les sol·licituds d’Espanya i també d’Itàlia, en el seu cas perquè el Milan-Como es jugui a Perth (Austràlia) al febrer, i va reconèixer que “es tracta d’una qüestió important i cada vegada més rellevant”, per la qual cosa desitja obtenir les opinions de totes les parts interessades abans de prendre una decisió definitiva.
En un comunicat, l’organisme va assenyalar que per aprovar la disputa d’un partit de lliga nacional fora del país d’origen i en concret fora del territori de la UEFA “hi ha moltes qüestions per resoldre i, com a organisme rector europeu, la UEFA té la responsabilitat de tenir en compte tots aquests factors”. “En conseqüència, no s’ha pres cap decisió, però la UEFA portarà a terme una ronda de consultes amb totes les parts interessades del futbol europeu, inclosos els aficionats”, va avançar.
Així mateix, la UEFA no és partidària del trasllat de partits de Lliga com els sol·licitats per Espanya per promocionar la competició i per Itàlia, davant de l’ocupació de l’estadi del Milan pels Jocs d’Hivern de l’any que ve quan ha d’enfrontar-se al Como al febrer. El trasllat d’un partit de LaLiga a Miami, que fa cinc anys va ser objecte de litigi judicial entre LaLiga i l’RFEF, compta amb el rebuig de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i també del Reial Madrid, que ha demanat a la UEFA i a la FIFA que no l’autoritzi.
Finals de Champions
El que sí que va decidir ahir el Comitè Executiu de la UEFA va ser designar l’estadi Metropolitano de l’Atlètic de Madrid perquè allotgi la final de la Lliga de Campions masculina del 2027, mentre que l’estadi Nacional de Varsòvia serà la seu de la final femenina de la competició aquell any.
Thiago Alcántara serà ajudant de Flick
L’exfutbolista espanyol Thiago Alcántara, que va jugar al FC Barcelona entre 2009 i 2013 i que va passar per les categories inferiors de la Masia, es va incorporar oficialment ahir al cos tècnic de Hansi Flick en qualitat d’assistent en temes tàctics, col·laborant en la preparació dels entrenaments.
Retiren una de les denúncies contra Asencio
Una de les dos joves de Gran Canària que van denunciar quatre jugadors del planter del Reial Madrid per difondre vídeos sexuals sense el seu consentiment ha retirat l’acusació contra Raúl Asencio, a l’haver rebut d’aquest jugador una carta de disculpes i una compensació econòmica.
El gol de Ferran al Mallorca s’hauria hagut d’anul·lar
El Comitè Tècnic d’Àrbitres va difondre ahir que el gol de Ferran Torres a Son Moix no havia de pujar al marcador i que les mans de Balde al Ciutat de València van ser justament penalitzades.