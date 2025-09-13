FUTBOL
El CFS Linyola rep avui el Rubí en la seua estrena a la Copa de la Reina
El CFS Autoescola Urgell se cita avui amb la història en el seu primer partit de la Copa de la Reina. L’equip dirigit per Xavi Alís rebrà al Pavelló Municipal de Linyola el Rubí (19:15), equip acabat de descendir de la màxima categoria del futbol sala femení. Després d’un bon rendiment la passada temporada de debut a la Segona divisió, on va acabar en una meritòria cinquena posició, el conjunt del Pla d’Urgell va aconseguir classificar-se amb solvència entre els deu primers, obtenint així el bitllet per participar per primera vegada en aquesta competició. Alís compta amb 16 futbolistes a la plantilla i, dels cinc fitxatges que s’han realitzat, han incorporat dos futbolistes noruegues: Marthe Bjørhovde i Mari Halgunset.
D’altra banda, el Cerezo Futsal Lleida, dirigit per Gerard Viola, arranca avui la seua etapa a la Segona divisió B de futbol sala, en la que serà la seua segona temporada consecutiva a la categoria de bronze, després de la renúncia de dos rivals.
L’equip s’enfronta aquesta tarda com a visitant al filial del Palma Futsal al pavelló Borja Moll de Palma de Mallorca (17.00 hores). El conjunt lleidatà compta amb catorze futbolistes a la plantilla, amb sis noves incorporacions respecte al passat curs.