L’Atlètic Lleida afronta, davant del Porreres, el primer desplaçament
L’Atlètic Lleida afronta avui (12.00/Lleida En Joc) el seu primer desplaçament a Segona RFEF per viure a Mallorca un duel entre ascendits davant del Porreres, un equip que, com l’Atlètic Lleida, ha pujat dos categories de forma consecutiva per mesurar-se ara a la Segona RFEF.
L’expedició de l’equip lleidatà es va veure ahir afectada per un retard de cinc hores del seu vol des de Barcelona fins a Palma, però finalment va poder arribar a les illes Balears, després d’un llarg temps d’espera a l’aeroport de Barcelona.
Malgrat les dificultats, l’Atlètic Lleida espera sumar la primera victòria a la nova categoria després d’estrenar-se amb un empat davant del Torrent (2-2) al Camp d’Esports, en un enfrontament que “serà molt similar” al de la primera jornada, segons va destacar Gabri García, tècnic dels lleidatans, en la roda de premsa posterior al partit de Copa Federació davant del Tudelano de dimecres, que el conjunt lleidatà va superar per 1-0.
“El Porreres és un equip que, malgrat ser ascendit, va perdre contra el Barça Atlètic amb gols en els minuts 91 i 94 (2-0). Té les coses molt clares i es va defensar molt bé davant de tot un filial com el del Barça”, va afegir el tècnic de Sallent, que d’altra banda espera un rival “amb una línia de cinc defenses i que estarà motivat perquè s’estrenarà a casa”.