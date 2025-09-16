ATLETISME
Duplantis obté l’or al Mundial amb una nova plusmarca de 6,30 m
El suec Armand Duplantis es va tornar a lluir en una gran cita internacional al conquerir ahir l’or en perxa als Mundials de Tòquio, amb nou rècord del món de 6,30 metres. Mondo, de 25 anys, va elevar per catorzena vegada la plusmarca que el 2020 va arrabassar a Renaud Lavillenie, llavors situada en 6,17. És la seua tercera corona mundial consecutiva i la quarta vegada que millora el rècord mundial el 2025. El suec va assegurar l’or amb 6,15 i va anar directe a superar el rècord del món, que va aconseguir en el tercer intent. La plata va ser el grec Emmanouil Karalis amb 6,00 i l’australià Kurtis Marschall, amb 5,95, va ser bronze. Per a Espanya la jornada va deixar grans notícies. Lester Lescay, amb un millor salt de 8,21, es va ficar per la via directa a la final de longitud masculina, en la qual també es va classificar amb més suspens Jaime Guerra, gràcies a un últim intent de 8,08. També va celebrar Adrián Ben, que en els seus primers Mundials competint a 1.500 m va arribar a la final mostrant solidesa i confiança. A la resta de proves, el tanzà Alphonce Simbu es va proclamar campió mundial de marató amb 2:09:48, davant l’alemany Amanal Petros i de l’italià Iliass Aouani. El neozelandès Geordie Beamish va guanyar els 3.000 obstacles, la suïssa Ditaji Kambundji els 100 m tanques i la canadenca Camryn Rogers el martell amb 80,51.