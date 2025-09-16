FUTBOL
Solsona, planter i experiència
CF Solsona. En la segona temporada d’Abel Martínez a la banqueta, el conjunt escapulat es marca la permanència com a meta principal per consolidar el projecte
El CF Solsona encara un nou curs a la Segona Catalana amb la permanència com a principal objectiu, després de tancar la temporada passada a només quatre punts de la zona de descens. L’entrenador, Abel Martínez, que renova una temporada més i complirà la segona a la banqueta escapulada, té un objectiu clar: mantenir l’equip a la categoria. “Venim de dos temporades complicades en què ens vam salvar en les últimes jornades. Aquest any hem d’anar partit a partit. Ara mateix el més important és consolidar el projecte i créixer a poc a poc”, diu.
Per a la temporada, el Solsona continua confiant en el planter, la base del seu projecte. Han debutat sis juvenils en pretemporada i dos més tindran fitxa del primer equip. Malgrat la joventut, han arribat quatre incorporacions amb experiència en la categoria: Candi Marcos, sense equip en l’última campanya; César Molina, procedent del San Lorenzo; Jesús Expósito, davanter del Sant Salvador; i el porter Jaume Figueras, que arriba des del Sant Llorenç.
Per al tècnic són “futbolistes que ens poden aportar aquest punt d’experiència i experiència d’haver jugat en altres categories o més anys en escenaris més hostils”, va explicar Martínez.