Els rivals de Primera Divisió que li podrien tocar a l'Atlètic Lleida... si abans guanya a l'Ejea
Abans el conjunt de Gabri haurà de guanyar l'Ejea, el proper dimecres 1 d'octubre al vespre al Camp d'Esports, equip que va derrotar ahir el Terrassa per un 0-1 a domicili.
El proper dimecres 1 d'octubre l'Atlètic Lleida jugarà contra l'Ejea els Quarts de Final de la Copa Federació, eliminatòria que dona accés a la Copa del Rei i a disputar el proper partit contra, ni més ni menys, un equip de Primera Divisió.
I qui tocaria, en el cas hipotètic que els blau maris superin aquest partit? Doncs s'enfrontaria en la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de Primera Divisió que no jugui la Supercopa. Això significa que serien tots els equips de Primera exceptuant el Barça, el Madrid, l'Athletic i l'Atlético de Madrid.
Això són, per ordre de l'actual classificació de Primera: Espanyol, Getafe, Vila-real, Alabès, Elx, Osasuna, Betis, Sevilla, Rayo, Celta, València, Oviedo, Reial Societat, Llevant, Mallorca i Girona.