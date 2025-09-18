FUTBOL
Millorar any rere any
UE Balàfia. Amb una de les plantilles més joves de Segona, busca superar els registres de la temporada passada, quan l’equip de Cornadó va disputar el play-off després d’acabar cinquè
La UE Balàfia afronta el nou curs a Segona Catalana amb les idees molt clares. El tècnic Pere Cornadó, que viurà la tercera temporada a la banqueta, ha remarcat que l’objectiu és senzill però ambiciós: “El màxim objectiu és entrenar-nos bé cada setmana per competir al millor possible en els partits. No hi ha cap altra. Com a tècnic, vull fer créixer l’equip i veure aquest treball reflectit el cap de setmana”.
La plantilla manté un bloc sòlid i jove, amb una mitjana de 21 anys, i molta continuïtat respecte a la temporada passada: “Hem renovat 15 jugadors i incorporat gent nova amb il·lusió i ganes de fer créixer l’equip”, destaca Cornadó. El club ha fixat el clar repte de millorar les xifres de la temporada passada, en la qual la UE Balàfia va acabar en cinquena posició, la qual cosa li va permetre jugar el play-off d’ascens, quan va caure davant del Tàrrega en la primera eliminatòria. Això significa que l’equip verd-i-blanc vol tornar a situar-se a la part alta de la classificació, malgrat deixar el llistó molt alt la campanya passada. El conjunt lleidatà confia que el treball constant en els entrenaments i l’empenta del grup el portin a fer un pas endavant en una Segona Catalana que es preveu igualada i exigent.