SEGRE
HO AVANÇA SEGRE

Mor un home a Lleida després de ser agredit mentre passejava els seus gossos

FUTBOL

Millorar any rere any

UE Balàfia. Amb una de les plantilles més joves de Segona, busca superar els registres de la temporada passada, quan l’equip de Cornadó va disputar el play-off després d’acabar cinquè

La plantilla del Balàfia per a aquesta temporada 2025-26 tindrà una mitjana d’edat de tot just 21 anys. - ELOY GARCÍA

La plantilla del Balàfia per a aquesta temporada 2025-26 tindrà una mitjana d’edat de tot just 21 anys. - ELOY GARCÍA

Publicat per
ÀLEX GARGALLO

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La UE Balàfia afronta el nou curs a Segona Catalana amb les idees molt clares. El tècnic Pere Cornadó, que viurà la tercera temporada a la banqueta, ha remarcat que l’objectiu és senzill però ambiciós: “El màxim objectiu és entrenar-nos bé cada setmana per competir al millor possible en els partits. No hi ha cap altra. Com a tècnic, vull fer créixer l’equip i veure aquest treball reflectit el cap de setmana”.

La plantilla manté un bloc sòlid i jove, amb una mitjana de 21 anys, i molta continuïtat respecte a la temporada passada: “Hem renovat 15 jugadors i incorporat gent nova amb il·lusió i ganes de fer créixer l’equip”, destaca Cornadó. El club ha fixat el clar repte de millorar les xifres de la temporada passada, en la qual la UE Balàfia va acabar en cinquena posició, la qual cosa li va permetre jugar el play-off d’ascens, quan va caure davant del Tàrrega en la primera eliminatòria. Això significa que l’equip verd-i-blanc vol tornar a situar-se a la part alta de la classificació, malgrat deixar el llistó molt alt la campanya passada. El conjunt lleidatà confia que el treball constant en els entrenaments i l’empenta del grup el portin a fer un pas endavant en una Segona Catalana que es preveu igualada i exigent.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking