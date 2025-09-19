FUTBOL
Aposta per la joventut
CF Agramunt. Després de salvar-se amb dificultat, els de l’Urgell inicien un projecte farcit de juvenils, amb jugadors locals i amb un equip la mitjana d’edat del qual ronda els 20 anys
El CF Agramunt inicia la temporada 2025-26 amb un objectiu molt clar: assegurar la permanència. El curs passat el conjunt de l’Urgell va patir fins a l’últim sospir, salvant-se per un sol punt. La inestabilitat a la banqueta va marcar la campanya anterior, amb fins a tres entrenadors diferents després de la marxa de Baró i Tudor, fins que Aleix Miró va assumir el repte al tram final: “Som la plantilla més jove de la categoria, amb diferència. Tots tenim menys de 25 anys, excepte un jugador, i pràcticament es podria dir que tots som sub-23 menys quatre futbolistes”, va destacar. Aquest any serà el primer projecte complet sota la seua direcció, la qual cosa atorga confiança a un vestidor que amb prou feines supera els 20 anys de mitjana d’edat.
L’Agramunt ha renovat a fons la plantilla, incorporant una quinzena de cares noves, sis de les quals encara en edat juvenil. Una aposta clara per la joventut i per la gent de casa. “La temporada passada només teníem un jugador del poble, i ara som 10 o 11. La idea és donar protagonisme als nostres”, explica Miró. Malgrat els canvis profunds, el club no vol marcar-se metes més enllà de consolidar-se en la categoria i evitar els conflictes viscuts el curs passat.