El Barça-PSG de Champions es disputarà a Montjuïc
Els socis de les últimes temporades tindran preferència per comprar entrades
El FC Barcelona va anunciar ahir que l’Estadi Lluís Companys acollirà el partit de dimecres vinent 1 d’octubre (21.00 hores) contra el París Saint-Germain, corresponent a la segona jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions. Davant la impossibilitat d’obtenir els permisos administratius per poder acollir aquest partit al nou Spotify Camp Nou, encara en construcció, el Barça ha optat per designar l’Estadi Olímpic com a escenari d’aquest xoc de Champions.
Igual com ha succeït amb els dos partits de Lliga al Johan Cruyff, els 16.151 socis i sòcies titulars de l’Abonament Estadi Olímpic Lluís Companys en les temporades 2023-24 i 2024-25 a Montjuïc, gaudiran d’una preferència de compra de 24 hores. Després s’obrirà la venda per a la resta de socis i sòcies que van tenir abonament al Lluís Companys en algun moment.
Els preus que s’aplicaran per a aquest partit seran proporcionals al preu del que seria l’abonament de la passada campanya. En aquest sentit, els preus de les entrades oscil·laran entre els 11 i els 37 euros, en funció de la zona.
D’altra banda, el Límit de Cost de Plantilla Esportiva (LCPD) del FC Barcelona després del mercat d’estiu va disminuir en 112 milions d’euros, fins als 351,2 milions (en tenia 463 al febrer), pels 761,2 milions del Reial Madrid, l’entitat que més marge té, i els 22,1 milions del Sevilla FC, el que menys en té, segons l’actualització de LaLiga.
LaLiga va explicar que aquesta reducció coincideix amb els 100 milions procedents dels ingressos de les llotges VIP del Camp Nou, que no van ser validats per l’auditor. “La causa efecte és allà, no n’hi ha altra. Estic convençut que ho faran, és un club a nivell mundial, ho farà 100 per 100 segur, però cal treballar-ho, no és tan senzill, i està funcionant sense el seu camp”, va afirmar Javier Gómez, director general corporatiu de LaLiga.
Chelsea i Bayern, principals rivals del Barcelona femení
Chelsea, el seu rival en les tres últimes semifinals de Lliga de Campions, i el Bayern Múnic seran els rivals més durs del Barça en la primera fase de la Lliga de Campions 25-26, que enguany adopta el mateix format que la Champions masculina. El quadre blaugrana jugarà a casa contra el conjunt bavarès, el Benfica i el Lovaina belga, i visitarà el Chelsea, la Roma i el París FC. D’aquesta manera, el quadre de Pere Romeu tornarà a trobar-se amb la seua víctima, el Chelsea, que no ha aconseguit mai guanyar una eliminatòria al Barça, tot i que sí un partit. Per la seua part, el Reial Madrid s’enfrontarà a Wolfsburg, Arsenal (el seu botxí l’any passat a quarts), Roma, PSG, Twente i París, mentre que l’At. Madrid se les haurà amb Bayern, Lió, Juventus, St. Pölten, Twente i Manchester United.