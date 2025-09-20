FUTBOL
Un objectiu comú
Balaguer, Borges i els ascendits Alpicat i Tàrrega obren la Primera Catalana enfocats a salvar la categoria. L’equip blaugrana, en un altre grup després del seu ascens tardà
El futbol territorial català arrancarà aquest cap de setmana amb Balaguer, Borges, Alpicat i Tàrrega com a màxims exponents lleidatans. Els quatre equips (els dos primers que es mantenen a la Lliga i els altres dos ascendits) competiran a Primera Catalana, el segon grau de les competicions catalanes després de la Lliga Elit, amb un objectiu comú: la salvació com a meta, després d’estius moguts per diferents motius, que deixen una temporada amb tres lleidatans al Grup 2 i el Tàrrega al Grup 3.
Els dos clubs que mantenen la categoria respecte a la temporada passada són el Balaguer i el Borges i coincideixen que també aposten per la continuïtat del tècnic, però amb molts canvis a les seues respectives plantilles. José Manuel Tomás Josete seguirà al capdavant del Balaguer, que després de ser vuitè en la seua temporada de tornada a la categoria, ha perdut peces amb pes a la plantilla i s’ha reforçat amb deu incorporacions per establir les bases d’un equip amb aires de renovació. “Jugadors que han estat història al club han deixat el futbol. Hem intentat fer el millor equip possible per a una categoria molt difícil en la qual haurem de fer les coses molt bé i competir molt bé per treure resultats”, va explicar l’entrenador.
També amb una desena de cares noves afronta la nova temporada el Borges, en el qual segueix Jordi López Mena com a tècnic. El conjunt de les Garrigues va evitar les quatre places de descens per quatre punts l’última campanya i obrirà la seua tercera temporada seguida a la categoria, amb l’avís del tècnic que “els 30 punts crec que aquest any no seran suficients per salvar-se perquè la categoria serà més dura [l’any passat l’equip en va sumar 32]”.
Una de les dos cares noves de la categoria és l’Alpicat, l’únic dels quatre lleidatans que ha canviat el tècnic aquest estiu, en el qual el club obre una nova etapa com a filial de l’Atlètic Lleida. Després d’aconseguir l’ascens en el play-off, després d’eliminar el Tàrrega a la final, afronta el curs amb una plantilla que barreja la base que va aconseguir l’ascens amb talents joves que viuran la seua primera experiència en el futbol amateur, amb Iván Lara com a nou tècnic, que adverteix que “hem d’establir-nos en la categoria, que és molt dura, més encara quan sabem que als equips lleidatans ens costa molt salvar-nos”.
Així, tot indicava que la categoria perdria un lleidatà aquest any després dels descensos d’Artesa de Segre i Juneda, amb tots els representants de la província enquadrats en un Grup 2 sense descendits de Lliga Elit i en el qual Igualada i Gimnàstic Manresa parteixen com a favorits.
Tanmateix, a tan sols una setmana de començar la competició, el Tàrrega va rebre la grata sorpresa del seu ascens, a causa de la no-inscripció del Som Maresme a Lliga Elit que va beneficiar els blaugranes, que van ser el millor segon classificat dels cinc grups de Segona Catalana. No obstant, no s’enfrontarà al seu botxí al play-off, l’Alpicat, ni a la resta de lleidatans, perquè va agafar la plaça del Santfeliuenc al Grup 3, amb barcelonins i tarragonins. Sense marge de reacció, el Tàrrega s’haurà d’adaptar a la nova categoria, després de fer una decidida aposta pels jugadors formats a casa, que componen la plantilla gairebé al complet, en la segona temporada a la banqueta d’Egdar Molina.
Un grup de favorits i un altre que aspira a salvar-se
Juneda, Alguaire, Alcarràs i Balàfia parteixen com els principals favorits per lluitar per les dos places d’ascens, una de directa i una altra via play-off, sense oblidar el descendit Artesa de Segre i els tres barcelonins que completen el grup 5 (Sallent, Capellades i Can Fatjó), que sempre suposen un repte complicat i poden lluitar per l’ascens malgrat ser tot just ascendits. La resta volen eludir els quatre descensos.
Els dos grups lleidatans de Tercera parteixen amb la igualtat com a norma, sense clars favorits per a l’ascens i a l’espera de les sorpreses habituals de cada temporada. El grup 15 reuneix tres dels quatre descendits de Segona, mentre que el 14 té equips més reconeixibles. A Quarta Catalana creixen els dos grups, amb setze equips el 29 i quinze el 30, després de la incorporació de cinc clubs.