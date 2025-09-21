“Un dia veurem Lamine guanyar la Pilota d’Or”
Flick diu que anar a la gala “és tenir respecte” en clara al·lusió al Reial Madrid
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar ahir que aniran a la gala de la Pilota d’Or, que se celebra demà dilluns, a “gaudir” i a “mostrar respecte als guanyadors”, i està convençut que algun dia Lamine Yamal rebrà el trofeu.
“Algun dia ho veurem. Crec que Lamine rebrà aquest trofeu, però ser allà és tenir respecte. Som nominats, i qualsevol que rebi aquest trofeu s’ho mereix. Cal anar-hi, gaudir-ho, demostrar respecte als guanyadors, un respecte que es mereixen, i això és de vital importància”, va declarar a la roda de premsa prèvia al partit contra el Getafe (Estadi Johan Cruyff, 21.00/DAZN).
A més, va informar de l’estat de Lamine Yamal i d’Alejandro Balde. “Hi estem treballant. Com vaig dir, en el cas de Lamine cal anar dia a dia. I en el cas de Balde sabem quina és la seua situació. I jo crec que sí, ho veurem aviat. En el cas de Lamine cal esperar dia a dia. Però treballa dur, cada dia rep tractament, treballa dur i va avançant bé”, va manifestar, revelant que Pau Cubarsí, que no s’ha entrenat aquest dissabte, estarà disponible. “Serà una opció a la banqueta o d’inici, ja ho veurem”, va afirmar.
També va parlar de la falta de minuts de Dani Olmo. “Això passa. Tenim 25 jugadors a l’equip i hem de prendre decisions sempre. Però acabem d’iniciar la temporada i per a mi cada jugador és important. Necessitem cada jugador en aquest equip. Tenim jugadors de molt bona qualitat, és el que volíem i estic content amb aquesta situació”, va indicar.
El tècnic alemany, tanmateix, no va voler analitzar l’estil de joc del Getafe. “El que més m’importa és el meu equip. Sabem el que cal esperar i el més important és que avui ens hem entrenat bé. De cara a aquest partit és important tenir cames fresques”, va dir, sense qüestionar les paraules del tècnic blau, José Bordalás, després del partit de l’any passat. “Tothom té la seua opinió i per a mi està bé. Cadascú es pot sentir lliure de dir el que vulgui. A mi no em preocupa el que diguin”, va assenyalar.
Cubarsí és dubte avui davant del Getafe
El central del Barcelona Pau Cubarsí no es va entrenar ahir amb els companys per unes molèsties al genoll esquerre i la seua participació per al partit contra el Getafe està en dubte. Flick, no obstant, va dir que serà convocat. Els lesionats són Lamine Yamal, Gavi, Balde i Ter Stegen.
Lamine podria tornar contra el PSG
Lamine Yamal, que avui no jugarà davant del Getafe, tampoc no estarà recuperat en la següent jornada contra l’Oviedo, però és molt possible que torni l’1 d’octubre davant del PSG a la Champions.
Schuster aconsella a Ter Stegen buscar equip
L’exfutbolista del Barça Bernd Schuster creu que Joan Garcia i Sczczesny han guanyat la partida a Ter Stegen i que la seua etapa com a blaugrana ha arribat al final.