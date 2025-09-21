ATLETISME
La marxadora María Pérez aconsegueix un doblet d’or històric
L’atleta espanyola María Pérez va revalidar la seua condició de campiona del món de 20 quilòmetres marxa, igual que va fer fa una setmana en la prova de 35 km, al penjar-se l’or ahir en el Mundial de Tòquio amb un atac en solitari en el tram final, mentre que Paul McGrath es va adjudicar la medalla de bronze en la prova masculina.
La granadina, de 29 anys, va engrandir la seua llegenda i un palmarès únic en l’atletisme espanyol amb el seu quart or en un Mundial, defensant els dos que es va penjar a Budapest 2023. Després d’arrasar en els 35 km dissabte passat, Pérez va tornar a destacar entre les millors, corrent en solitari els últims quatre quilòmetres. La també campiona d’Europa el 2018 i campiona olímpica en relleu mixt i subcampiona en 20 km en els Jocs Olímpics de París 2024, va ensenyar el seu espectacular moment de forma traient 12 segons a la mexicana Alegna González i 24 a la japonesa Nanako Fujii, segona i tercera al podi de Tòquio.
La marxadora andalusa es converteix en la primera atleta de la història que emula un bicampionat en dos Mundials consecutius emulant el nord-americà Carl Lewis, el jamaicà Usain Bolt i el britànic Mo Farah.
Per la seua part, el català Paul McGrath aconsegueix un valuós bronze en el seu debut en un Mundial als 23 anys.