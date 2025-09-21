Pluja de gols al Camp d'Esports (2-2) en el partit entre l'Atlètic Lleida i el Terrassa
El conjunt lleidatà empata en un partit passat per aigua
El partit ha començat amb un Atlètic Lleida molt intens i creant ocasions. Al minut 10, Barrero ha comès penal sobre Gio, però el davanter del conjunt lleidatà no l’ha pogut transformar al trobar-se amb Marcos. El Terrassa ha arribat en una gran jugada al minut 19 i s’ha trobat amb un Pau Torres imperial. Malgrat això, al refús, Mario Domingo ha enganxat la pilota i ha anotat el primer gol del partit (0-1). A partir d’aquest gol, el conjunt egarenc ha fet una passada enrere i ha estat el conjunt lleidatà qui ha dut el ritme del joc. A la darrera jugada de la primera meitat, Agüero ha servit una falta a tres quarts de camp i, després d’una sèrie de caramboles, Moró ha aconseguit batre a Marcos (1-1).
La segona meitat ha iniciat amb una jugada ràpida del Terrassa per banda i Sleegers ha aconseguit imposar-se a la defensa del conjunt de Gabri i ha acabat anotant (1-2). Després del gol, ha estat l’Atlètic Lleida qui ha tingut les ocasions, sobretot en serveis de cantonada. Però el conjunt de la Terra Ferma ha continuat insistint i, al minut 90, han trobat el premi del gol per mitjà de Bilal en una molt bona combinació de joc (2-2).
L’Atlètic Lleida suma un nou empat i la primera victòria a Segona Federació es fa esperar. Ara mateix, se situa 13è amb 3 punts i marxarà a Olot per visitar el conjunt garrotxí diumenge a les 18.00.