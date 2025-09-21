Sainz celebra el seu primer podi amb Williams i Verstappen arrasa a Bakú
El neerlandès suma 67 victòries en Fórmula 1 i l’espanyol és elegit Pilot del Día.
El quàdruple campió del món neerlandès Max Verstappen (Red Bull) guanya aquest diumenge el Gran Premi de l’Azerbaidjan, el dissetè del Mundial de Fórmula 1, en el circuit urbà de Baku, on l’espanyol Carlos Sainz (Williams) acaba en tercera posició i el seu compatriota el doble campió mundial asturià Fernando Alonso (Aston Martin), quinzè.
Verstappen, que havia sortit des de la 'pole', va elevar a 67 la seua tercera millor marca històrica de victòries en la categoria regna en guanyar en la pista de la capital azerbaidjanesa per davant de l’anglès George Russell (Mercedes) i de Sainz -elegit Pilot del Día-, que, en acabar tercer, va firmar el seu primer podi amb el seu nou equip, el vintè vuitè des que pilota en la categoria reina.
L’australià Oscar Piastri (McLaren), que abandona per accident -sense lamentar danys personals- en la primera volta, segueix líder del Mundial, amb 324 punts, però ara amb 25 d’avantatge sobre el seu company, l’anglès Lando Norris, que aquest diumenge acaba setè una carrera on l’argentí Franco Colapinto (Alpine) acaba dinovè.