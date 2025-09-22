FUTBOL
Debut amb derrota
El Tàrrega cau davant del Terlenka Barcelonista malgrat jugar una bona segona part. Dos gols en dos minuts van sentenciar a favor dels visitants
❘ Tàrrega ❘ El Tàrrega va perdre en el seu retorn a Primera Catalana (1-2) davant del Terlenka, en un partit que havia despertat expectació per veure en acció l’equip local, preparat per competir a Segona Catalana i que les circumstàncies han col·locat en una categoria superior. Els blaugranes van competir a bon nivell i es van merèixer un millor resultat, amb les millors ocasions per marcar i poca fortuna, sobretot en els dos gols encaixats amb dos minuts de diferència.
El 0-1, en el minut 68, va arribar en un error defensiu que va permetre a Sánchez rematar a plaer. El 0-2 va ser precedit d’una clara falta que l’àrbitre no va assenyalar. El Tàrrega no es va rendir i en el 72 Dani Vargas va donar emoció al final amb l’1-2.
Al concloure el matx, Edgar Molina, tècnic del Tàrrega, es va mostrar satisfet del treball del seu equip: “Hem competit bé, sobretot a la segona part, però en aquesta lliga els errors penalitzen molt.”