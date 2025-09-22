BÀSQUET
Derrota sense excuses
L’Hiopos cau a Tàrrega davant del Bilbao de Ponsarnau. Els lleidatans, que van arribar a perdre de 30 punts, van maquillar el marcador a la segona part
❘ Tàrrega ❘ L’Hiopos Lleida va caure derrotat ahir a Tàrrega en la segona edició del Memorial Òscar Solé davant del Bilbao Bàsquet (82-95), en un partit en el qual els homes del targarí Jaume Ponsarnau van dominar de principi a final. El quadre basc va arribar a manar en l’electrònic per trenta punts d’avantatge, encara que l’encert des de la línia de 6,75 dels jugadors de Gerard Encuentra a la segona meitat li va permetre maquillar el marcador.
El partit va començar amb un 4-0 per als lleidatans gràcies a la seua bona defensa i a un magnífic ritme en atac. Va començar a carburar el Bilbao arran d’un triple amb falta addicional de Jaworski, que va firmar nou punts en el primer quart. Els lleidatans no aconseguien tirs fàcils ni tenien encert sota el cèrcol, per la qual cosa Encuentra va parar el partit amb el 10-19. Va tornar a pista l’Hiopos Lleida més endollat i dos cistelles ràpides en transició de Zoriks i Jiménez semblava que canviaven el guió, però va ser un miratge, ja que després el Bilbao li va endossar un demolidor parcial de 0-16, que va elevar la renda als 21 punts (14-35).
Va trencar el parcial Llorente amb un triple, però a cada bona acció ofensiva del conjunt lleidatà, els bascos responien amb una altra cistella immediatament per arribar al descans amb 22 amunt (31-53). La segona meitat va seguir pels mateixos camins i a falta de quatre minuts per acabar el tercer quart, els bilbaïns aconseguien la màxima diferència de tot el partit, 30 punts (37-67), gràcies als triples de Normantas i Font.
Va tocar fons l’equip d’Encuentra amb aquesta distància i va reaccionar a través dels triples de Jiménez, Walden i Zoriks, reduint el desavantatge fins als 14 punts (58-72), un marcador que convidava a somiar amb la remuntada. A l’últim quart l’Hiopos Lleida va fer la goma constantment en el marcador. Va intentar ficar-se més en el partit a base de defensa, però el físic ja no responia després d’una setmana amb tres duels molt exigents. Malgrat que va aconseguir abaixar la diferència fins als nou punts (76-85), el Bilbao Bàsquet, gràcies al domini en el joc interior, va rendibilitzar la renda fins al final per emportar-se la victòria.
Encuentra: “Ha faltat frescor i mentalitat”
Gerard Encuentra va reconèixer al final del partit que a l’equip li va faltar “frescor i mentalitat, a més d’un punt de caràcter”, va puntualitzar. També va destacar que “ens han rebotat molt més” i va lamentar que “a qualsevol pilota dividida arribaven abans que nosaltres”. De cara al futur, el tècnic lleidatà va ser clar. “Primer la mentalitat, després el caràcter, i a partir d’aquí, temes sobre bàsquet”, va assenyalar.