FUTBOL
Festival de gols entre Pardinyes i Alpicat B
❘ lleida ❘ Pardinyes i Alpicat B van començar la Lliga repartint-se un punt en un partit ple de gols. A la primera part, l’Alpicat B va sortir més endollat i en el minut 13 ja guanyava 0-2. El Pardinyes va reaccionar i abans del descans va aconseguir igualar el marcador i fins i tot va tenir oportunitats per avançar-se (2-2).
A la segona meitat, els locals van marcar primer (3-2), van rebre l’empat als cinc minuts (3-3) i tot seguit van tornar a agafar la davantera (4-3). A deu minuts del final, l’àrbitre va expulsar amb roja directa el local Eduard Felis i, poc després, l’Alpicat va situar l’empat definitiu (4-4).