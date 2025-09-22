AUTOMOBILISME
Primer podi de Sainz
El madrileny s’estrena amb Williams i firma el tercer lloc a Bakú, amb Fernando Alonso quinzè. Victòria inapel·lable de Max Verstappen
El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va conquerir ahir la victòria en la carrera del Gran Premi de l’Azerbaidjan, dissetena prova del Mundial de Fórmula 1, en la qual el Carlos Sainz (Williams) va aconseguir el seu primer podi amb Williams a l’acabar tercer, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) només va poder ser quinzè, lluny de la zona de punts.
El madrileny, segon dissabte en una accidentada classificació amb fins a sis banderes grogues, va veure com el britànic George Russell (Mercedes) aconseguia fer-li l’overcut en la seua segona parada, a la volta 40 de 51, i el desplaçava a la tercera posició, en la qual sí que va poder defensar-se de l’assetjament de l’altre Mercedes, el de l’italià Kimi Antonelli. Es tracta del podi número 28 per a Sainz, el primer al volant d’un Williams.
Al davant, Verstappen no va trobar oposició en una cursa que va dominar de principi a fi, celebrant la seua victòria número 67 al Gran Circ i la segona consecutiva, i que aviva els nervis a McLaren, que malgrat tot encara domina el campionat de pilots. El britànic Lando Norris només va poder ser setè, mentre que el líder del Mundial, l’australià Oscar Piastri, es va saltar la sortida i, obligat a aturar-se i remuntar, va acabar estavellant el monoplaça amb el mur del revolt 5, consumant el seu primer abandó en gairebé dos anys.
Amb el seu triomf d’ahir, Mad Max retalla 26 punts a l’oceànic i es queda a 69 unitats del líder quan encara resten set carreres de diumenge i tres esprints. Sainz, per la seua part, se situa dotzè, avançant Fernando Alonso.