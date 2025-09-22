FUTBOL
Triomf amb autoritat
El Barça, amb dos gols de Ferran i un d’Olmo, atropella l’antifutbol del Getafe i segueix en forma. Tercera victòria consecutiva dels blaugranes sense poder comptar amb Lamine Yamal
❘ barcelona ❘ El Barça, liderat per Pedri a la sala de màquines, va encadenar ahir la tercera victòria sense la seua estrella, Lamine Yamal, davant del Getafe (3-0), al qual va neutralitzar en el primer temps amb un doblet de Ferran Torres i va sentenciar en el segon amb un gol de Dani Olmo. L’equip blaugrana, que continua sense conèixer la derrota a LaLiga EA Sports amb un balanç de 13 punts de 15 possibles, va mantenir la bona línia mostrada davant del València (6-0) i el Newcastle (1-2) contra un rival que va plantejar un duel rocós al Johan Cruyff. El vigent campió va tancar una setmana perfecta amb un ple de tres victòries i va demostrar que també pot guanyar (i jugar bé) sense el lesionat Lamine Yamal, que aquest dilluns serà un dels protagonistes a la gala de la Pilota d’Or que se celebra a París. Flick, que va introduir quatre canvis en l’alineació, va sorprendre amb la suplència de Marcus Rashford, bigolejador a Newcastle. El seu lloc el va ocupar Ferran Torres a l’esquerra que, voluntariós com sempre, va ser el gran protagonista del primer temps. El valencià va avisar als cinc minuts amb un tret que va rebutjar la saga visitant i va obtenir el premi del gol (1-0) als quinze minuts a l’arredonir una jugada preciosista de l’equip de Flick. El gol no va descentrar el conjunt madrileny, que va seguir amb el seu plantejament rocós, buscant parar el ritme del rival amb faltes. Però Joan Garcia va ser un espectador més i Ferran s’erigia en l’executor ofensiu. El seu segon gol (2-0, min.34) va arribar d’un refús defensiu d’Eric García que va caçar Raphinha a l’espai. Abans, David Soria va evitar el gol de Robert Lewandowski. En l’afegit, es va muntar una petita picabaralla entre els futbolistes dels dos equips per una puntada de Diego Rico sobre Jules Kounde. A la represa, va sortir de la seua àrea el Getafe, que va obrir les bandes. Però aquest Barça necessita poc per castigar els rivals i en una passada llarga de Casadó, que va entrar per De Jong, Rashford va caçar la pilota, va esprintar i va centrar ras perquè Dani Olmo rematés a plaer el 3-0 (62’). Va ser la sentència per al Getafe, que va veure com l’assistent de Bordalás va ser expulsat per protestar. Flick va aprofitar el resultat per donar descans a un aplaudit Pedri, el líder de l’equip, i a Gerard Martín.
El tècnic blaugrana es va mostrar una mica tens a la sala de premsa. “No estic així per Fermín [va resultar lesionat], demà [avui per al lector] passarà proves i veurem”, va dir sobre l’andalús. I va argumentar: “Tampoc és fàcil jugar i preparar partits cada dos o tres dies. Per a tothom ha estat un partit dur, ara m’he de relaxar a poc a poc.” D’altra banda, Flick va relegar a la suplència Rashford per haver arribat tard.
Hansi Flick : “No és gens fàcil jugar i preparar partits cada dos o tres dies”
Hansi Flick va acabar content i satisfet amb el matx del seu equip i en especial d’alguns jugadors, encara que després del xoc davant del Getafe va oferir una de les seues compareixences més serioses. “Tres punts, 3-0, tot està bé...”, va ser la primera resposta.