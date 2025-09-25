FUTBOL
L’Atlètic Lleida, amb la confiança alta
Álvaro Santana i Bilal Achhiba, jugadors de l’Atlètic Lleida, es van mostrar ahir confiats malgrat que l’equip ha sumat tres punts en les tres primeres jornades de Segona RFEF. Santana, últim fitxatge del club, va assegurar que “estem fent un bon joc; el míster ens demana molta tensió darrere, i a dalt marcar gols. Estic segur que anirem de menys a més”. Va reconèixer que “hem merescut més en alguns partits, però el vestidor està content”, i va afegir que se sent satisfet amb el seu protagonisme. Per la seua part, Achhiba, cedit per l’Andorra, es va mostrar feliç al marcar davant del Terrassa: “Sé que tinc la confiança del míster, perquè tots els minuts que tinc ajuden l’equip.” El davanter va subratllar que “partits com el del Formentera i el del Terrassa em donen confiança. L’ambient és bo i segur que els resultats arribaran”.