FUTBOL
Segona derrota com a local per al Mollerussa
Continua sense puntuar a casa al caure amb el Peralada, que va aprofitar les dos úniques ocasions. El gol d’Alpha no va ser suficient per als del Pla, que encara no han guanyat en Lliga
El Mollerussa va perdre ahir de nou, en el seu segon duel com a local (1-2), en un partit amb una primera part igualada i una segona meitat en la qual el Peralada va aprofitar cinc minuts de desconnexió defensiva del conjunt local per col·locar el 0-2, amb dos urpades individuals de Ramírez. Alpha va marcar a falta d’un quart d’hora, però el Peralada va tirar d’experiència per emportar-se el triomf i deixar el Mollerussa encara sense guanyar, amb dos punts a la taula, sumats als seus dos desplaçaments.
El primer temps va ser de total tempteig entre ambdós equips. El Mollerussa va sortir amb una línia de cinc, sense pressionar tant a dalt com als anteriors partits. Això i un Peralada molt tímid va provocar un primer temps avorrit amb tan sols una arribada pels dos costats. La local va ser de Porta, que va obligar el porter Fàbregas a estirar-se, mentre que el rival va inquietar en una falta que va servir Mejía.
La segona meitat va començar amb un Peralada millor, aconseguint més combinacions en camp contrari per avançar-se finalment en el marcador. Ramírez va agafar la pilota en tres quarts de camp, mitjançant una gran conducció es va plantar a la vora de l’àrea i, amb un xut d’exterior suau i subtil, va trobar la xarxa de la porteria defensada per Batalla (0-1). Tan sols quatre minuts després, va tornar a desbordar Ramírez, es va plantar davant de Batalla, el va superar i el porter va cometre penal. El va definir a la perfecció Mejía per marcar el 0-2 en cinc minuts. Alpha va retallar distàncies en una pilota llarga molt mal defensada darrere que va culminar amb una gran definició per ficar-se de nou en el partit (1-2). Ho van intentar els locals, però el Peralada es va defensar a la perfecció per acabar guanyant.
Kiku Parcerisas: “No guanyar avui, sent superiors, és surrealista”
Kiku Parcerisas, entrenador del Mollerusa, va deixar clar que considerava injusta la derrota: “Que no hàgim guanyat és surrealista, hem estat superiors al rival en totes les fases, i en cinc minuts se’ns ha quedat cara de tontos”, va declarar. A més, va lamentar les dificultats defensives que registra l’equip, amb dos gols encaixats en cada partit. “Si concedeixes en defensa, estàs liquidat. Ens hem d’aplicar a nivell defensiu”, va sentenciar. Així mateix, va assegurar que “als jugadors no ha de pesar-los no guanyar, el treball diari és bo”.