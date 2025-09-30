MOTOCICLISME
Ja hi ha data per a la festa de campió de Marc Márquez a Cervera: mantindrà la rua, però canviarà de format
Després de sis anys, la capital de la Segarra tornarà a celebrar un títol de Marc Márquez i el possible subcampionat d’Àlex
Cinc anys després, Cervera tornarà a tenyir-se de roig per festejar un nou títol mundial de Marc Márquez, el novè de la seua carrera esportiva i el setè de MotoGP, que va certificar aquest diumenge passat al ser segon al Gran Premi del Japó. El 22 de novembre és la data elegida pel campió lleidatà i el seu Fan Club, a falta de confirmació, per celebrar aquesta nova corona, que també inclouria el subcampionat del seu germà Àlex, un objectiu que perseguirà el menor de la saga en les cinc proves que resten per acabar el Mundial, en pugna amb un renascut Pecco Bagnaia, dominador absolut en terres nipones i que amenaça d’arrabassar-li el segon lloc.
No seria la primera vegada que els dos germans comparteixen protagonisme. El 2014 van festejar el primer doblet de campions, amb el primer títol de Marc en MotoGP i el primer de la carrera d’Àlex, el de Moto3, mentre que el 2019, en l’última celebració fins a la data, el més gran de la saga aixecava la sisena corona en la categoria reina i el seu germà, el títol de Moto2.
Fonts del Fan Club van confirmar a SEGRE que la celebració seguirà el patró d’anteriors edicions, però amb un canvi de format que no van voler revelar. Hi haurà rua pels carrers, “però diferent”, van assenyalar. Aquesta vegada, Marc i el seu equip no aniran a bord del camió del Fan Club, que s’ha retirat per motius de seguretat, per la qual cosa el vehicle sobre el qual transitaran “és una sorpresa”, van apuntar.
El punt d’inici continuarà sent la plaça de la Universitat i la festa final es farà, com és habitual, a la plaça Magdalena de Montclar, l’antiga Pius XII.
Marc Márquez, l’home rècord de jove i ara com a ‘veterà’
Des de sempre, Márquez ha estat un home rècord. Va batre gairebé totes les marques de precocitat: el més jove a vèncer en 125, Moto2 i MotoGP; la pole més jove, honor que li va treure Quartararo; la victòria més primerenca (Austin 2013), que continua vigent, i el campió més jove de la categoria reina, amb 20 anys i 266 dies, arrabassant-li a Freddie Spencer. Ara, amb 32 anys, continua entrant als llibres d’història. No és, encara, el campió de més edat, ja que aquest honor el té Leslie Graham, quan va guanyar el 1949 amb 37 anys i 340 dies.
El de Cervera és el cinquè més gran a obtenir-lo, després de Phil Read, el 1974 amb 35 anys i 208 dies; Mick Doohan, el 1998 amb 33 anys i 122 dies, i Giacomo Agostini, el 1975 amb 33 anys i 69 dies. Però el lleidatà sí que té ja algunes plusmarques de longevitat. És el que més ha tardat a repetir corona, sis anys, entre 2019 i 2025. El rècord anterior el tenia Casey Stoner, que va esperar quatre anys (de 2007 a 2011). Tres van haver d’esperar Valentino Rossi (2005 a 2008) i Agostini (1972 a 1975). A més, ha batut, de llarg, un altre rècord, el de la distància més gran entre un títol i un altre. El tenia Agostini, que va obtenir el primer el 1966 i l’últim el 1975; Marc va aconseguir el primer el 2013 i ara l’últim, de moment.