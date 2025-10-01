SEGRE

Emotiu homenatge a la màxima golejadora de la història de l'AEM

Retorn emotiu. Vanesa Núñez ‘Pixu’, màxima golejadora de l’AEM, va rebre un homenatge en la tornada al Recasens

Pixu, visiblement emocionada amb la seua mare, va ser homenatjada en la prèvia del partit.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
PAU osorio

Creat:

Actualitzat:

L’AEM es va quedar al llindar de la proesa. Les lleidatanes van caure  eliminades de la Copa de la Reina davant l’Europa per 1-3 en un partit  que es va decidir en els instants finals de la pròrroga i en el qual van jugar amb una jugadora menys per l’expulsió de Honoka des del minut 44.

Va ser un partit emotiu per dos raons. La primera, pel retorn al Recasens 142 dies després de l’últim partit oficial. La segona, per l'emotiu homenatge a la davantera d’Alcoletge Vanesa Núñez Pixu –màxima golejadora històrica de l’entitat lleidatana, que tornava al Recasens amb l’Europa–. 

