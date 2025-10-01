FUTBOL
Cruel desenllaç: L’AEM cau eliminat de la Copa de la Reina davant l’Europa per dos gols en els instants finals de la pròrroga
Les lleidatanes van dominar el seu rival en inferioritat numèrica per una rigorosa expulsió de Honoka instants abans d’arribar al descans
❘ lleida ❘ L’AEM es va quedar al llindar de la proesa. Les lleidatanes van caure eliminades de la Copa de la Reina davant l’Europa per 1-3 en un partit que es va decidir en els instants finals de la pròrroga i en el qual van jugar amb una jugadora menys per l’expulsió de Honoka des del minut 44. Malgrat la seua inferioritat durant 80 minuts, les del Segrià van exhibir una bona versió en el seu retorn al Recasens 142 dies després de l’últim partit oficial. Tot i així, el desenllaç va ser molt cruel. Les locals, que es van veure perjudicades per diverses decisions arbitrals polèmiques, van arribar foses al final de la pròrroga i no van poder fer res per evitar els gols d’Anna Bové i Ari Sánchez en els minuts 118 i 120, respectivament.
El xoc, precedit per un emotiu homenatge a la davantera d’Alcoletge Vanesa Núñez Pixu –màxima golejadora històrica de l’entitat lleidatana que tornava al Recasens amb l’Europa–; va començar amb un AEM molt elèctric. Les de Bacardit, que s’enfrontava al seu exequip, volien deixar enrere la mala ratxa a la Lliga i recobrar el camí del triomf en l’única competició en la qual han assaborit la victòria. Va ser davant l’Atlètic Balears a la primera ronda (0-2).
Les ocasions se succeïen i al minut 15 un potent xut de Carlota Acín es va estavellar al pal. La d’Osca es va treure una canonada del no-res que per molt poc no va superar Patri Curbelo. Se sentia còmode el conjunt local en un Recasens que va ser un feu inexpugnable durant tot el 2025.
El bon joc lleidatà asfixiava un Europa al qual li costava sortir i només es podia defensar amb tímides jugades associatives desbaratades per la defensa. Tanmateix, al minut 31, Vero va deixar una pilota morta en un desallotjament i Ainhoa Pérez, davantera de l’Europa, la va enganxar amb una precisió excelsa. Pal i gol, impossible per a una Lucía Alba que no podia evitar la primera gerra d’aigua freda de la nit.