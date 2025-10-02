BÀSQUET
Caleb Agada, davant la seua estrena a l’ACB amb l'Hiopos Lleida: “defensar és la clau”
Diu que “la consistència en defensa és el que més hem de treballar”. Assegura que l’equip arriba bé al debut
L’Hiopos Lleida ultima el seu debut oficial, aquest dissabte a casa contra el Breogán, i els seus jugadors, sobretot els nouvinguts, ja compten les hores per estrenar-se al Barris Nord, on divendres passat davant del Barça ja van poder testar com anima la seua afició. “Estem amb moltes ganes de començar, i més després de l’últim partit a casa veient als fans com de motivats estaven”, apuntava ahir Caleb Agada.
Per al canadenc serà una doble estrena, ja que mai no ha jugat a l’ACB. “Estic amb moltes ganes. Només he sentit coses bones sobre l’ACB, així que espero passar-m’ho molt bé i estar al nivell. Encara m’estic adaptant, però estic molt content d’estar aquí”, va afirmar.
Sobre els reptes que es marca l’equip, el canadenc amb passaport nigerià ho té molt clar: “Defensar sempre és la clau, ja que una vegada defenses bé, ja pots córrer i fer un millor atac. La consistència al darrere és el que més hem de treballar, perquè si ho aconseguim, podrem jugar partits molt bons”, va afirmar Agada, que veu l’equip a punt després d’una preparació amb alts i baixos. “La pretemporada ha anat bé, amb bones victòries i algunes derrotes, però hem jugat bastant bé com a equip”, va concloure.
L’U22, preparat per al seu debut contra el Granada
L’equip U22 de l’Hiopos Lleida ja està preparat per al seu debut a la nova Lliga U que arrancarà la setmana vinent. L’equip de Borja Comenge, que jugarà com a Amara Lleida, s’estrenarà el divendres 10 d’octubre al Barris Nord davant del Granada, a partir de les 20.30 hores. El conjunt lleidatà està inclòs en el grup B juntament amb Girona, Bilbao, Burgos, Gran Canària, Granada i Múrcia.
La plantilla de l’Amara Lleida la formen bàsicament jugadors de la base, amb només quatre reforços, dos amb passat també al planter del Força Lleida, el base Marc Ros, que ve del Manresa, i el pivot Xavi Arredondo, del CB Mollerussa, a més dels balears Marc Gustrán, exaler del Vic, i Sergi Mestre, base de l’Alpicat. Completen l’equip els escortes Albert Marvà i Iván Montull, els alers Izan Martos, Bru Pallàs, Martí Ibars i Roger Fernández, l’aler pivot Eduard Galatanu i el pivot Ibou Dabo.