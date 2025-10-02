FUTBOL
L’Atlètic Lleida guanya l’Ejea a la pròrroga i es classifica per a la Copa del Rei: Ara li toca un Primera, i aquests són els possibles rivals
L’Atlètic Lleida guanya l’Ejea a la pròrroga i es classifica per a la Copa del Rei, en què s’enfrontarà a un equip de la màxima categoria. Espanyol, Girona, Mallorca o Osasuna, possibles rivals
❘ lleida ❘ El somni de jugar a casa contra un equip de Primera divisió ja és una realitat per a l’Atlètic Lleida, que ahir va vèncer l’Ejea per 2-1 en la pròrroga amb un magnífic gol d’Agüero al minut 120 per superar els quarts de final de la Copa Federació, eliminatòria que dona accés a la segona ronda de la Copa del Rei.D’aquesta manera, el club, en la seua curta trajectòria, s’enfrontarà per primera vegada en la seua història contra un equip de la màxima categoria estatal i, a més, en partit oficial. Malgrat que l’accés ja està certificat, els de Gabri no sabran el rival fins dilluns vinent i serà un d’aquests quatre equips: Osasuna, Espanyol, Girona o Mallorca.
El primer temps va tenir molt poca acció i encara menys control. Els primers 45 minuts es resumeixen en pilotes dividides al centre del camp i poques arribades a les àrees.
La segona part va ser diferent a la primera, els equips van començar a buscar espais i la primera ocasió va arribar al minut 55 quan Gio, dins de l’àrea, va fer una passada de la mort perquè Soule, a un metre i amb tota la porteria per a ell, enviés la pilota al pal inexplicablement. Al 66, l’Atlètic Lleida es va avançar gràcies a un autogol d’un defensa del conjunt aragonès després d’una centrada a l’àrea (1-0).
Quan tot semblava que acabnaria així, al minut 80 Cucu va provocar un penal que David Chica va executar magistralment i Marc Arnau, ahir titular, no va poder rebutjar. Just abans de la pròrroga, el local Alya Camara va fer una dura entrada que li va costar la roja directa però que Iglesias, amb groga, li va recriminar l’acció a Camara i això li va suposar ser també expulsat. Després de 30 minuts sense res de joc, Agüero va marcar per l’escaire de falta indirecta, i des de trenta metres, per desfermar la bogeria al Camp d’Esports i ficar l’Atlètic Lleida per primera vegada a la Copa del Rei. Pel que fa a la Copa Federació, l’Ourense CF serà el rival en semifinals al Camp d’Esports.
Gabri: “Va per als jugadors i els que van apostar pel projecte”
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri Garcia, va dedicar l’agònic triomf “a tots els que han apostat pel projecte i també als jugadors” destacant que “és un orgull poder dir que som equip de Copa del Rei”. Sobre el gol decisiu en l’últim minut de la pròrroga, va dir que “hem de felicitar Agüero, però el treball és de tots els jugadors. Aquest premi és per a ells”.
A més de parlar del partit, el tècnic de Sallent va explicar que “tal com s’ha produït la victòria, hem rebut una dosi de moral molt gran”, posant èmfasi que “també és una injecció econòmica important per al club”.