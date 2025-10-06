BÀSQUET
El Robles debuta amb derrota a la pròrroga davant de l’Ointxe
El Robles Lleida va debutar ahir amb derrota a la pròrroga (80-83) davant de l’Ointxe en un partit molt disputat. Després d’un primer quart de ratxes (18-19), el segon va ser dominat per Robles, que va arribar al descans davant (32-26). En el tercer quart, el duel es va equilibrar i el marcador va mostrar un 51-51 a l’inici de l’últim parcial. La igualtat va continuar fins al temps extra, on un error en l’última possessió va condemnar les lleidatanes.