FUTBOL
Recital per obrir la Champions
El Barça torna a presentar-se com a favorit golejant un Bayern de Múnic que no va tenir cap opció. Les blaugranes van firmar una primera mitja hora brillant que va encarrilar el triomf
❘ sant joan despí ❘ El Barça va debutar ahir a la Champions amb un clar avís a navegants: un recital davant d’un Bayern de Múnic reforçat que va acabar en golejada (7-1), per demostrar que el conjunt blaugrana és el rival a batre i que vol la seua quarta Lliga de Campions, en una temporada en què la competició canvia el format, amb una fase de Lliga similar a la de la masculina, però amb sis partits. El Barça va sortir al partit amb la gana del campió que vol recuperar el seu tron i es va avançar abans que ni tan sols el Bayern no pogués gairebé tocar la pilota. Després d’una arrancada de submissió total al camp del Bayern, Alèxia Putellas va recuperar la pilota en zona de tres quarts de camp i, sense pensar-s’ho, va disparar des de la frontal de l’àrea per col·locar l’1-0 al minut 4 amb un cacau amb l’esquerra. El conjunt bavarès continuava sense despertar i les jugadores de Pere Romeu ho van aprofitar per anar a totes i ampliar la distància en el marcador. La portera visitant Mahmutovic va evitar el 2-0 en una rematada d’Aitana després d’una bona jugada per l’esquerra, però res va poder fer en el córner posterior, quan Pajor va doblar l’avantatge en el rebot d’un cop de cap al pal de Paredes. S’havien jugat sols 12 minuts, però ja s’intuïa que el partit anava camí d’exhibició blaugrana i la sensació es va ratificar al minut 27, quan Brugts va culminar una primera mitja hora de domini total amb el 3-0, després d’una gran combinació. L’equip bavarès no es va donar per vençut i va retallar distàncies amb Bühl al 32 (3-1). El gol va donar esperances al Bayern, que va vorejar el 3-2 en una rematada d’Eriksson poc després. No obstant, el Barça va reprendre ràpid el control del joc, va frenar el ritme, va controlar el temps i va accelerar just abans del descans, amb el 4-1 de Salma Paralluelo. Amb el duel resolt, el Barça va saber gestionar la situació per no donar opció al rival i fins i tot ampliar el compte golejador. Pajor va repetir per fer la maneta al 56 (5-1) i Paredes va anotar el sisè gol, però va ser anul·lat pel VAR. El xoc semblava resolt, però Claudia Pina es va activar en el tram final per firmar un doblet que va ser el 7-1.