Cortès: "Hem de jugar a casa com si fóssim visitants"
L’entrenador del Lleida CF confia que l’empat a Manresa hagi suposat "un punt d’inflexió", abans de rebre L’Hospitalet
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, confia que l’empat del cap de setmana passat a Manresa (0-0) marqui "un punt d’inflexió" per al seu equip. Encara que el conjunt lleidatà continua sense guanyar, el tècnic assegura haver percebut un canvi d’ànim al vestidor i creu que el grup ha recuperat sensacions positives.
“Des de diumenge he vist un equip diferent, amb una altra cara, més alegre, com si s’hagués tret una mica la pressió,” va explicar Cortès. “Els vaig dir abans del partit que necessitàvem un punt d’inflexió, i encara que l’ideal seria que hagués arribat amb una victòria, crec que aquest empat va servir per retrobar-nos amb bones sensacions”, va afegir.
El tècnic també va reconèixer que “ens estem adonant que som un equip que s’expressa millor a l’expectativa que portant la iniciativa. Quan cedim metres i juguem més a la contra, ens sentim més còmodes. En canvi, quan volem dominar-ne més a casa, no ens surt tan bé”. Per això, va explicar, l’objectiu és “jugar a casa com si fóssim visitants”, buscant un plantejament més pragmàtic: “Potser hem de donar una mica més d’espai al rival, no anar tan a dalt, jugar més al contraatac i aprofitar les nostres virtuts”.
De cara al partit d’aquest cap de setmana davant de L’Hospitalet, l’entrenador va reconèixer que el repte serà majúscul i va apuntar que “és un rival duríssim, un dels més forts de la categoria. És un equip fet per ser a dalt, amb Cristian Gómez com a entrenador”, exjugador del club amb el qual Cortés va coincidir en la seua anterior etapa en l’entitat.
Cortès va admetre que l’equip també ha acusat la pressió de jugar en el Camp d’Esports davant de la seua afició. “De vegades aquest desig d’agradar a la nostra gent ens ha generat un excés de pressió. Fins ara ens ha pesat una mica, però espero que diumenge siguem capaços de revertir aquesta situació”, va comentar.
Quant a la plantilla, el Lleida arriba al partit amb algunes baixes destacades. “Tenim la baixa de Marc García, que està amb la selecció, i la de Marc Alegre, que té una microruptura. Però recuperem Jordi Puig", va detallar el tècnic, que es va mostrar confiat: “Amb el que tenim, ens ha de donar per posar-li les coses molt difícils a l’Hospitalet. Si volen guanyar aquí, hauran de fer-ho molt bé”, va concloure.