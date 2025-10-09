SEGRE
Esteve afronta el Ral·li del Marroc com un pre-Dakar

Txema Villalobos i Isidre Esteve, amb el Toyota Hilux T1+. - MEDIAGÉ

El pilot lleidatà Isidre Esteve i el seu copilot Txema Villalobos (Repsol Toyota Rally Team) afronten amb un Toyota Hilux T1+ el Ral·li del Marroc, última prova del Mundial FIA de Ral·li-Raid (W2RC) des de diumenge vinent fins al dia 17, i va dir que serà “una bona oportunitat per continuar preparant el Ral·li Dakar 2026”, amb l’objectiu de “rodar ràpid, continuar aprenent, guanyar confiança i, per descomptat, completar el ral·li”.

