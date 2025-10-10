FUTBOL
Laporta basteix ponts amb la UEFA i busca un acord
El president aspira a “pacificar el futbol europeu” i s’allunya de la Superlliga
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va confirmar ahir que el club se sent “còmode” en el camí “de tornar a la UEFA” i va assegurar que treballa per “assolir un acord que pacifiqui el futbol europeu”. Després d’assistir a Roma a la reunió de la nova European Football Clubs –antiga ECA–, presidida per Nasser al-Khelaïfi, el dirigent va destacar la voluntat del Barça de “bastir ponts entre UEFA i Superlliga”.
“Nosaltres estem per arribar a un acord amb la UEFA pel bé del futbol. Hi ha espai per recórrer junts, tant la Superlliga com la UEFA, i que els clubs que estem a la Superlliga tornem a la UEFA”, va explicar Laporta durant l’Open Day de la Fundació Cruyff.
El president blaugrana va participar en diverses reunions a la capital italiana, on va assegurar haver percebut “bones sensacions” i una predisposició comuna al diàleg. Va destacar a més que el club se sent “molt pròxim” tant a la UEFA com a l’EFC i va valorar el treball del nou organisme. “Està fent molts projectes en interès del futbol europeu. Però els que es van impulsar des de la Superlliga també són vàlids i han d’estudiar-se”, va afegir, abans d’insistir que el Barça se sent “còmode en aquesta posició de tornar a la UEFA”.
Laporta respon a les crítiques de De Jong
Laporta va recalcar que el club jugarà davant del Vila-real “on digui LaLiga”, malgrat les crítiques de jugadors com De Jong. El president de la FIFA, Gianni Infantino, va dir que “és un gran risc” jugar a l’estranger.
A la venda el nou passi de temporada
El club va posar ahir a la venda el passi per al que queda de temporada que inclourà els partits a Montjuïc i al Camp Nou, amb prioritat per als que es van abonar al Lluís Companys.