BÀSQUET
“Aquesta afició és brutal”
Gerard Encuentra enalteix una altra vegada el suport dels aficionats, un miler dels quals ‘ocuparan’ demà el Palau Blaugrana. “Tinc ganes que els jugadors nous ho visquin”, assegura
La visita demà (12.15 h) de l’Hiopos Lleida al Palau Blaugrana suposarà un altre massiu desembarcament d’aficionats bordeus –prop d’un miler–, una cosa que no deixa de sorprendre Gerard Encuentra. “És espectacular, brutal”, reconeix. “L’any passat ho vam viure amb molta força perquè era l’estrena a la Lliga ACB i tot era molt bonic, però aquest segon any, que la gent es desplaci i es gastin els diners per acompanyar l’equip és una cosa magnífica. Tinc ganes que els jugadors que no ho han viscut encara vegin la gent que ve a recolzar fora de casa. Això per a nosaltres és un plus i intentarem, tant pels que venen com pels que no poden fer-ho, donar el nostre màxim nivell”, va assenyalar. Encuentra va reconèixer que l’equip arriba bé al partit, amb la moral alta després de guanyar en l’estrena i motivat davant d’un Barça que ahir va veure en viu al Palau davant del València Basket, ja que s’enfrontaven els seus dos pròxims rivals. Encara que guanyar “sempre ajuda”, va dir, reconeix que la victòria davant dels de Joan Peñarroya en el Trofeu Ciutat de Lleida no serveix de referència. “Les pretemporades són molt enganyoses. No pots treure gaires conclusions d’aquests partits perquè proves coses i dones minuts a jugadors que vols que agafin confiança. Ara ja estem en un període més competitiu en què el que val és guanyar, i el partit que vam viure aquí fa unes setmanes no tindrà res a veure amb el de diumenge al Palau. També és veritat que a ells els va fer mandra venir a jugar a Lleida, encara que amb això no trec valor a la nostra victòria, perquè en un moment ells van voler ficar-se en el partit per guanyar-lo i vam ser capaços d’aguantar el cop i competir bé. Contra aquests rivals sempre surts amb un extra de motivació”, va assegurar el tècnic, que tindrà el dubte de John Shurna.
Un Robles minvat busca a Lleó la primera victòria
Després de perdre en el seu debut davant de l’Ointxe! basc en un final en el qual va sortir creu, el Robles Lleida confia a estrenar avui (20.30) el caseller de victòries a la pista del Lleó. Ho farà amb un equip minvat, amb jugadores que arrosseguen molèsties, però recuperat anímicament de la derrota. “Estem bé, amb ganes i molt conscients de les coses que hem de millorar. Vam fer moltes coses bé, però n’hi va haver una de molt important, que és la duresa, en què vam fallar. Avui haurem de baixar al fang”, va apuntar el tècnic, Rubén Petrus.