HOQUEI
El Bigues i Riells impugna i el comitè obre expedient
Per alineació indeguda del Vila-sana, que té ara 48 hores per al·legar
La Federació Espanyola de Patinatge va informar ahir el Vila-sana de la reclamació presentada pel Bigues i Riells dimarts passat per una possible alineació indeguda en la qual va incórrer en el primer partit de Lliga, en el qual es va imposar per 0-11. En l’esmentat matx, el conjunt del Pla d’Urgell va incomplir l’article 20 del reglament, que estipula que la meitat d’esportistes inscrites en l’acta d’un partit han de ser seleccionables per Espanya. En aquest encontre només complien aquesta norma 4 de les 9 inscrites, ja que una plaça va quedar vacant a causa de les nombroses baixes que fuetegen l’equip. Ara el Vila-sana, igual que el Bigues i Riells, té 48 hores per presentar les oportunes al·legacions. No obstant, el president Ramon Porta va reconèixer l’error i va dir que assumiran el càstig, que seria, com a mínim, la pèrdua dels tres punts, però va demanar revisar aquest article de cara a la pròxima temporada.
L’equip rep avui el Cerdanyola (13.00, Esport3) amb l’objectiu de sumar una victòria que li faci oblidar el partit del Bigues i Riells. El tècnic Lluís Rodero té, a més de les baixes conegudes de Pastor, Gómez, Salvat i Victòria Porta, Luchi amb molèsties. “No penso en això, prefereixo ser positiu i sé que millorarem a mesura que avanci la temporada”, va dir.
L’altre equip lleidatà, el Lleidanet Alpicat, també s’estrena avui a casa i ho fa davant d’un dels grans com és el Palau de Plegamans (20.00 hores). Sense res a perdre, el tècnic lleidatà Mats Zilken va explicar que “veig les jugadores molt il·lusionades. Els he dit que es diverteixin i que confiïn en elles mateixes”.