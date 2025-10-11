FUTBOL
Denuncien excessiu soroll del Camp d’Esports
Un grup de veïns presenta una queixa davant de la Paeria i l’insta a intervenir
Un grup de veïns de l’entorn del Camp d’Esports ha presentat una queixa formal davant de la Paeria de Lleida pels “sorolls excessius i constants” que, segons afirmen, provenen de l’estadi municipal durant els partits de futbol i altres activitats.
En una carta enviada a l’ajuntament, un veí en representació del grup denuncia que, tant abans com després dels partits, i fins i tot durant la mitja part, s’emet música “a tot volum”, amb variacions brusques d’intensitat sonora. Segons indiquen, mitjançant l’aplicació Decibel X han registrat pics de fins a 80 decibels a uns 100 metres del recinte esportiu.
Els veïns també asseguren que l’speaker que amenitza els partits “crida pel micròfon” assolint valors superiors als 80 decibels. A més, denuncien que entre setmana també s’escolten emissions musicals “a un volum estrident” sense relació directa amb els encontres.
“Per jugar a futbol no es necessita música”, afirmen en el seu escrit, en el qual demanen al consistori que obligui els responsables de l’estadi a eliminar la música abans, durant i després dels partits, i a instal·lar un limitador de so.
Així mateix, el col·lectiu afirma que el nivell de soroll “afecta el normal desenvolupament de la vida privada a les llars” i adverteix que, en cas de no resoldre’s la situació “en unes quantes setmanes”, contractaran una empresa homologada per realitzar mesuraments sonomètrics oficials i presentaran una denúncia penal per violació de domicili contra els responsables polítics i els tècnics municipals competents.
Els veïns recorden que la Paeria és responsable tant de l’ús del Camp d’Esports com de la vigilància d’activitats molestes. Per aquest motiu, demanen una intervenció immediata per posar fi al que qualifiquen com una “pertorbació constant i innecessària” en el seu dia a dia. Aquesta queixa arriba poc després que un veí també denunciés davant de la síndica de greuges les molèsties per soroll procedents del camp que comparteixen Atlètic Segre i Atlètic Lleida.
L’estadi és compartit per tres clubs per primera vegada
Aquesta temporada, per primera vegada a la seua història, el Camp d’Esports té més d’un inquilí. A banda del Lleida CF, l’Atlètic Lleida i l’AEM també utilitzen les instal·lacions i disputen els partits al seu terreny de joc. Val a recordar que l’Atlètic Lleida i el Lleida van assolir un acord pel qual el primer es compromet a pagar 6.000 euros mensuals al segon (60.000 per a la temporada completa) en concepte de compensació per poder fer ús del camp i col·locar la seua publicitat.
A més, també assumeix els costos de manteniment de les instal·lacions, pagant al Lleida CF la quantitat corresponent, perquè recau sobre seu assumir el manteniment de la instal·lació. També l’AEM va arribar a un acord al no poder jugar els partits al seu camp.