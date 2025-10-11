FUTBOL
Edgar Tornero torna a l’Alpicat per reemplaçar el dimitit Iván Lara
Edgar Tornero agafarà les regnes de la banqueta de l’Alpicat, arran de la sobtada dimissió d’Iván Lara aquesta setmana, al cap de només tres setmanes de competició i amb l’equip invicte després de l’ascens a Primera Catalana.
Tornero iniciarà així la seua tercera etapa en el conjunt del Segrià, després d’entrenar-lo durant tres temporades entre 2020 i 2023, i de dirigir l’equip a l’última eliminatòria d’ascens a Primera Catalana la passada temporada, després d’una altra dimissió, en aquest cas la de Xavi Gabernet. De fet, Tornero va ser el segon entrenador de Moha El Yaagoubi al Mollerussa la passada temporada, però va deixar el club al març arran de la destitució del tècnic marroquí. Va ser llavors quan va acudir al rescat de l’Alpicat en l’eliminatòria davant del Tàrrega i va segellar l’ascens. Després de només tres jornades, tornarà a dirigir l’equip.