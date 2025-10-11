PIRAGÜISME
La Segre Cup servirà de test per a una nova modalitat
La ‘short slalom’, una especialitat que la ICF vol implantar en un futur
La dotzena edició de la Segre Cup, la prova internacional que com és tradició es disputa conjuntament als canals de la Seu d’Urgell i Ponts, estrena aquest cap de setmana l’anomenat short slalom, una nova especialitat que la Federació Internacional (ICF) pretén incorporar al programa oficial en un futur i que consisteix en un recorregut més curt, amb menys portes i més explosiu i espectacular, a banda de ser més atractiu per a l’espectador. La ICF ve testant aquesta modalitat des de fa un parell d’anys i aquesta temporada la va incorporar a tall de prova a la Copa del Món de Praga.
A la Segre Cup també s’ha inclòs, per la qual cosa els guanyadors absoluts de la competició sortiran de les quatre tandes puntuables, les dos del short slalom i les dos de l’eslàlom convencional. Miquel Travé, olímpic en els passats Jocs de París i campió d’Europa de canoa aquest any, va defensar aquesta nova modalitat. “M’agrada, és més explosiva i s’adapta bé al meu estil. Com a complement em sembla molt bé, perquè al tenir un recorregut més curt és més espectacular”, comenta el palista urgellenc.
La Segre Cup arrancarà avui al Parc del Segre de la Seu i es completarà demà al canal d’aigües braves de Ponts. La participació rondarà el centenar de palistes, la gran majoria espanyols, encara que hi haurà representants de França, Portugal, Austràlia, Itàlia, Estats Units i República Txeca. La prova lleidatana arriba just després del Mundial d’eslàlom, que va concloure diumenge passat a la localitat australiana de Penrith, per la qual cosa molts dels palistes internacionals no acudiran a la cita. Olímpics com Travé o Núria Vilarrubla només hi participaran dissabte.
Caiac i canoa
La competició al Parc Olímpic del Segre començarà avui a les 10 del matí i ho farà justament amb la prova de short slalom, amb les categories de caiac i canoa, tant femenina com masculina. A partir de les 13.45 s’iniciarà l’eliminatòria d’eslàlom, amb el mateix ordre de modalitats i amb classificacions tant de sènior com de júniors. Les respectives finals començaran a les 16.00 hores. Demà a Ponts es repetirà el mateix programa de competició.