VOLEIBOL
El Balàfia encadena la segona derrota en Lliga
El Rodi Balàfia Vòlei va tornar a caure. Els lleidatans van encadenar ahir la segona derrota al perdre per 3-0 davant de l’Arona Tenerife a domicili i són desens en la classificació sense estrenar encara el seu caseller de punts.
En el primer set, els de Sergi Mirada van caure per 25-20. Tampoc van poder imposar-se en el segon, en el qual l’Arona, un dels aspirants a pujar, es va imposar per 25-21. En l’últim, els lleidatans van manar per moments, però al final, el seu rival va remuntar (28-26) i va completar el 3-0 definitiu.
Després del partit, el tècnic del Balàfia, Sergi Mirada, va assegurar que “hem caigut davant d’un dels màxims aspirants a l’ascens. No puc dir res als nois, que han estat a l’altura amb escreix. Estic convençut que anem pel bon camí”, va remarcar l’entrenador.