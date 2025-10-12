FUTBOL
Espanya s’atansa al Mundial
Els gols de Pino i Oyarzabal tomben Geòrgia i encarrilen la classificació. Un excels Pedri lidera a una selecció que no va donar cap concessió
❘ ELX ❘ La selecció espanyola prossegueix la seua marxa triomfal en la fase de classificació després d’aconseguir ahir una plàcida victòria davant de Geòrgia a Elx, que la consolida en el liderat del grup i l’atansa de forma gairebé definitiva al pròxim Mundial. El combinat que dirigeix Luis de la Fuente no va acusar les absències d’alguns dels seus solistes més destacats, entre els quals Lamine Yamal, i amb un joc dinàmic i vertical liderat pel blaugrana Pedri va passar per sobre del combinat georgià, al qual només els pals i l’actuació del porter Mamardashvili, que va parar fins i tot un penal, van deslliurar d’un càstig molt més contundent.
El partit s’hauria hagut d’obrir per a Espanya al minut 6, quan Kochorashvili va cometre un possible penal sobre Ferran Torres ignorat pel col·legiat després de consultar amb el VAR. L’equip espanyol va apel·lar a la paciència i al toc, sota la batuta de Pedri i Zubimendi, per enderrocar el mur georgià. En ple monòleg espanyol, Oyarzabal, després d’una assistència de Yeremy, va tenir la primera gran ocasió, però la rematada de cap, gairebé sota pals, va marxar alta. Espanya va obrir el marcador després d’una genialitat de Pedri, que va penjar la pilota a l’àrea per sobre de la defensa perquè Le Normand regalés el gol a Yeremy Pino. Tot just tres minuts després, una nova fantasia de Pedri va deixar Ferran sol davant de Mamardashvili, que el va fer caure. L’atacant del Barcelona va assumir la responsabilitat de llançar el penal, però el porter georgià va evitar el gol amb una gran intervenció.
Les ocasions van anar caient gairebé per inèrcia a l’àrea georgiana, però sense encert. El segon va tardar a arribar, i va ser Oyarzabal al transformar una falta que feia justícia. Amb 2-0, De la Fuente va fer canvis per dosificar els esforços i el partit va perdre intensitat, tot i que Espanya hauria pogut fer més gols.