El Mollerussa no passa de l’empat contra la Montanyesa (1-1)
Els del Pla d’Urgell continuen sense guanyar a casa
El partit ha començat amb un gol molt ràpid del Mollerussa. L’extrem Lamin ha estat molt murri, ha robat la pilota i ha batut al porter posant l’1 a 0 al marcador. La primera meitat ha estat bastant accidentada, diversos jugadors han hagut de ser atesos. Al minut 26, Roger Coll ha pogut posar distància al marcador, però s’ha topat amb el travesser i ha evitat el gol. Abans d’acabar els primers 45 minuts, un error defensiu entre Rey i Batalla, ha permès a Cunha anotar l’empat (1-1).
La segona meitat ha iniciat amb una targeta groga per al lateral del Mollerussa, per a Franki. Ha estat una part plena d’impresicions, sense jugades de perill d’ambdós equips. Només s’han servit diversos serveis de cantonada. A l’últim minut de partit, la Monta ha disposat d’un u contra u, però entre Batalla i els pals han aconseguit salvar l’empat. Finalment, el partit ha acabat sense més ocasions.
La setmana vinent el Mollerussa continuarà buscant els 3 primers punts de la temporada i ho farà al camp del Badalona diumenge a les 17.00.