“La recompensa no ens arriba”
Joan Bacardit. El tècnic de l’AEM assegura que l’equip va fer “moltes coses bé” i no mereixia el “càstig” que va rebre
Després de la derrota davant del Vila-real, el tècnic de l’AEM, Joan Bacardit, va assegurar que “estem dolgudes perquè veiem que la recompensa no ens arriba. La gent que vegi el resultat pensarà “l’AEM torna a perdre”, però és injust. Hem fet moltes coses bé per emportar-nos el càstig que ens hem emportat”. Sobre el segon temps, quan el Vila-real va remuntar, Bacardit va apuntar que “hem tingut 10-15 minuts dolents que ens han costat els dos gols. Després ens hem reactivat, però ha estat més per honor que no per una cosa tàctica. Quan ens n’anàvem al descans el rival es tornava boig per parar-nos, però al final ens han modificar alguna cosa i això és futbol i t’has de saber adaptar. Això ens ha penalitzat. Ho hem llegit massa tard”.
D’altra banda, Noe Fernández va apuntar que “és un pal, però ens sentim amb força. Ens falta aquest últim pas que aconseguirem fer”. La centrecampista també va parlar sobre el seu primer gol oficial i va assegurar que “estic amb moltes ganes de marcar-ne més. Estic segura que els gols arribaran, ja siguin meus o de qualsevol companya i l’important és atansar-nos a aquesta victòria que se’ns està escapant”.
D’altra banda, el club va comunicar a aquest diari el seu malestar per l’estat de la gespa i la il·luminació que va presentar ahir el Camp d’Esports. Malgrat que la gespa es va replantar divendres, el terreny de joc presentava força mal estat per al partit. El mateix passava amb la il·luminació, escassa després de la posta de sol.