Márquez torna al quiròfan
El nou vegades campió mundial va ser operat ahir a Madrid després que els metges observessin que no s’estava recuperant de forma satisfactòria. No hi ha data per al seu retorn
Marc Márquez ha hagut de ser operat finalment de la lesió al braç dret. El nou vegades campió mundial de motociclisme va ser envestit per Marco Bezzecchi durant la carrera dominical del Gran Premi d’Indonèsia i es va colpejar violentament contra terra. Després de passar les pertinents proves mèdiques, al de Cervera se li va diagnosticar una fractura a la base de l’apòfisi coracoides juntament amb una lesió dels lligaments de l’espatlla dreta, una malaltia que no tenia res a veure amb la que el va turmentar (a la mateixa extremitat) durant diversos anys.
En un primer moment, els metges que el van atendre van decidir no operar-lo. Van pensar que no calia i van adoptar un tractament conservador. Però després de l’última revisió, els doctors van canviar d’opinió a l’observar que l’evolució de la malaltia no era la desitjada i van optar per sotmetre’l a una nova intervenció.
“Després d’una revisió de la lesió a l’espatlla dreta, Marc Márquez ha estat operat amb èxit a l’Hospital Ruber Internacional de Madrid. El mateix equip mèdic que l’havia examinat set dies abans va determinar que la fractura coracoide i el dany lligamentari no mostraven signes suficients d’estabilització després d’una setmana d’immobilització. Per tant, atès el risc d’inestabilitat residual, es va decidir procedir a l’estabilització quirúrgica i reparar els lligaments acromioclaviculars”, va exposar ahir en una nota oficial l’equip Ducati. Finalment, en l’esmentat comunicat, la firma de Borgo Panigale va revelar que el pilot de Cervera ja es troba al seu domicili descansant després de passar pel quiròfan. “Marc Márquez, que ja és a casa, continuarà el seu procés de recuperació, i el seu progrés determinarà la tornada a la competició. Et desitgem el millor, campió!”, va concloure la nota. Unes hores després, el mateix Marc es va encarregar d’enviar un missatge als fans. “Operació feta, tot ha anat bé. Gràcies per tots els missatges i el suport. Mode recuperació activat! I no us n’oblideu... som campions del món”, va subratllar al seu compte d’Instragram.
Al principi el lleidatà es perdrà les pròximes cites d’Austràlia (és el gran premi d’aquest cap de setmana) i Malàisia (en tots dos esdeveniments el substituirà Michelle Pirro, provador del conjunt italià), però és complicat saber si estarà disponible per a les dos últimes del Mundial, que es disputen a Portimao i València, on es disputarà el test oficial de pretemporada de MotoGP (el proper 18 de novembre) i serà la primera presa de contacte amb la Ducati Desmosedici GP26.