FUTBOL
L’Atlètic Lleida busca a casa la final de la Copa Federació
Rep avui en semifinals l’Ourense al Camp d’Esports (19.00)
L’Atlètic Lleida busca avui escriure una nova pàgina brillant en la seua jove història. Rep al Camp d’Esports l’Oursense (19.00) en partit de semifinals de la Copa Federació. Una victòria li donaria l’accés a la final i l’opció de guanyar un altre títol en un partit en el qual els abonats tenen l’entrada gratis i el públic en general pot adquirir localitats a un preu de 10 euros.
L’entrenador de l’equip, Gabri García, va explicar en la prèvia que veu aquesta competició de forma positiva, malgrat que a la Lliga de la Segona RFEF, després de les sis primeres jornades, l’equip encara no ha aconseguit la victòria. “Per sort la valoració de la nostra participació en aquesta competició no és negativa, al contrari, és positiva. Estem passant eliminatòries. Tenim l’opció de jugar una final i ens hem apuntat a aquest torneig amb aquest objectiu. L’única cosa negativa seria el desgast dels jugadors, fet que ens ha causat tenir algun lesionat”, va valorar l’entrenador.
L’Atlètic Lleida ja ha superat tres eliminatòries, derrotant sempre al Camp d’Esports el Tudelano, el Formentera i l’Ejea, fet que, a més de classificar l’equip per a aquesta semifinal, li ha permès entrar a la Copa del Rei, competició en la qual s’enfrontarà a l’Espanyol de Primera divisió el proper dia 30. Aquest duel serà també gratis per als abonats, tant els 2.655 que es van aconseguir després de la primera campanya, com els que es puguin apuntar en la nova que es va obrir aquest dilluns, també amb un descompte del 50% en el preu dels carnets.
L’Ourense competeix en una categoria superior, la Primera RFEF, on és cuer del seu grup. En aquest sentit, Gabri explicava que “com nosaltres, no està tenint un bon inici a la Lliga. Estem els dos en dinàmiques similars, no sé si és casualitat que estiguem patint amb el fet d’estar en dos competicions”, va valorar. “Espero un rival atrevit, sabem que té molt bons jugadors i està clar que els dos afrontem aquest partit amb l’objectiu de classificar-nos per a la final.”
D’altra banda, el club va anunciar ahir que posa 2.500 entrades, a dos euros, a disposició de tots els equips de base de la província per al partit de la Copa contra l’Espanyol.