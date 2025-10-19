Àlex Márquez acaricia el subcampionat de MotoGP
El petit de Cervera ha finalitzat en quarta posició al GP d'Austràlia 2025, on el madrileny Raúl Fernández ha aconseguit la seva primera victòria a la categoria reina
Àlex Márquez es troba a un pas de certificar el subcampionat del món de MotoGP després de finalitzar en quarta posició al Gran Premi d'Austràlia celebrat aquest diumenge. El pilot català de l'equip Gresini Racing té ara 97 punts d'avantatge sobre Marco Bezzecchi, el seu perseguidor més immediat a la classificació general, quan només queden tres curses per disputar.
La victòria a Phillip Island ha estat per a Raúl Fernández, qui ha aconseguit el seu primer triomf a la categoria reina. El pilot madrileny de l'equip Trackhouse Racing ha dominat amb autoritat la cursa des del primer terç fins a la bandera a quadres, superant els italians Fabio Di Giannantonio i Marco Bezzecchi, que han completat el podi. Fernández, que no guanyava des de València 2021 en Moto2, s'ha convertit en el setè guanyador diferent d'aquesta temporada 2025.
La cursa, que s'ha endarrerit una hora per les fortes ratxades de vent, ha vist com Bezzecchi prenia el liderat inicialment, però havia de complir dues sancions de 'long lap'. Raúl Fernández ha assumit el comandament a la cinquena volta i ja no l'ha abandonat, imposant un ritme inabastable per als seus perseguidors. Pedro Acosta, que va arribar a rodar en segona posició, va acabar cedint davant Di Giannantonio, Bezzecchi i el mateix Àlex Márquez.
La situació al campionat del món
El quart lloc aconseguit per Àlex Márquez li permet avançar significativament cap al subcampionat. El pilot català podria certificar la segona posició ja el proper cap de setmana al Gran Premi de Malàisia, on només necessita mantenir un avantatge superior als 74 punts que quedaran en joc després d'aquesta cita. Actualment compta amb 97 punts de marge sobre Bezzecchi, el que li permet cedir fins a 22 punts i encara assegurar-se matemàticament el subcampionat.
El desafortunat cap de setmana de Francesco Bagnaia, que va finalitzar amb una caiguda, ha beneficiat tant a Márquez com a Bezzecchi, que ara ocupa la tercera posició del mundial. El pilot català de Gresini Racing podria acompanyar el seu germà Marc al capdamunt del podi final del campionat, consolidant així el gran moment dels germans Márquez.
La resta de pilots catalans i espanyols
Pel que fa als altres pilots catalans i espanyols, Àlex Rins ha finalitzat en setena posició amb la seva Yamaha, mentre que Pol Espargaró ha acabat desè amb la KTM. El debutant Fermín Aldeguer ha creuat la línia de meta en catorzena posició amb la seva Ducati, sumant així punts en una nova aparició a la categoria reina. Joan Mir, per la seva banda, no ha pogut completar la cursa després de patir una caiguda.
El Mundial de MotoGP 2025 afronta ara la recta final de la temporada amb tres grans premis per disputar: Malàisia el proper cap de setmana, Portugal i el tancament a València. La cita de Sepang serà clau per a les aspiracions d'Àlex Márquez d'assegurar-se matemàticament el subcampionat del món.