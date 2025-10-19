MOTOCICLISME
Bezzecchi reafirma el seu bon estat i guanya l’esprint
Àlex Márquez va ser sisè, mateix lloc que a la graella, i acaricia el subcampionat
L’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) va guanyar ahir al davant del madrileny Raúl Fernández (Aprilia) l’esprint de MotoGP en el GP d’Austràlia, en el qual Pedro Acosta (KTM) va completar el podi al davant del local Jack Miller (Yamaha). Àlex Márquez (Ducati Gresini), després d’una bona sortida, va acabar a la sisena plaça, la mateixa que ocuparà avui a la graella, i podria assegurar avui matemàticament el subcampionat si puja al podi i Bagnaia queda al fons de la graella.
Bezzecchi, que avui haurà de complir durant la carrera llarga una doble long lap pel seu incident a Indonèsia amb el campió Marc Márquez (Ducati), absent per la lesió derivada d’aquella caiguda, va reafirmar el seu gran estat de forma i va afegir més pressió en la lluita pel tercer lloc de la classificació.
No en va, Francesco Bagnaia (Ducati) va acabar dinovè l’esprint, en el qual Àlex Márquez (Ducati) va sortir amb afany des de la segona fila per col·locar-se al capdavant en els primers compassos.
No obstant, va ser superat ràpidament per les motos de Fernández i de Bezzecchi, que va colpejar un colom en l’arrancada però va poder seguir sense problemes. Les dos Aprilia van obrir forat al capdavant gradualment i al darrere la baralla per ser tercer va veure Miller superar un Márquez incòmode després de diverses caigudes durant el matí. Encara que l’australià havia donat compte d’Acosta, aquest va respondre entrant de nou a la pomada alhora que se’ls atansava el francès Fabio Quartararo (Yamaha).
Després d’un primer intent fallit de passar Fernández, Bezzecchi va recuperar el terreny perdut i a tres voltes per acabar va superar el madrileny per agafar el liderat. En la distància, Acosta va avançar Miller i va aguantar fins a acabar al podi.
Per a la carrera, Quartararo lluirà la pole position gràcies al seu cronòmetre rècord de 1:26.465. El francès va avantatjar en el seu últim time attack per escasses 31 mil·lèsimes Bezzecchi i Miller, components així d’una primera fila atípica i sense cap Ducati després de 98 grans premis consecutius.
En Moto2, el brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira va firmar la seua segona pole consecutiva.