BÀSQUET
L'Hiopos Lleida busca el tres de tres
L’Hiopos Lleida busca avui la tercera victòria consecutiva i donar una altra sorpresa com la de fa set dies al Palau Blaugrana. Rep el València, l’equip més ofensiu de la Lliga
L’Hiopos Lleida té aquesta tarda (17.00) un altre examen de gran nivell en la visita al Barris Nord de l’equip més anotador de la Lliga –103 punts de mitjana–, un València que ja va donar mostres del seu enorme potencial guanyant la Supercopa contra el Reial Madrid. Els de Gerard Encuentra busquen el ple de triomfs –tres de tres– i donar continuïtat a la històrica victòria de fa set dies al Palau Blaugrana, on mai no havia guanyat un equip lleidatà en partit oficial.
El suport de l’afició tornarà a ser clau, com ja ho va ser al coliseu blaugrana amb prop de 1.500 seguidors a les grades, i més encara avui davant d’un rival capaç d’aconseguir parcials amb molta facilitat i en temps rècord, com ja va avisar Encuentra a la prèvia. “El València és capaç en dos minuts de capgirar el marcador amb parcials grans, i aquestes situacions les hem de gestionar. Hem d’estar preparats mentalment si passa i no desinflar-nos ni desanimar-nos, ni tampoc no deixar que aquest mal moment ens afecti”, va assenyalar el tècnic.
Malgrat les dos victòries seguides, Encuentra és conscient que això només acaba de començar, mentre avisa que qualsevol relaxació pot portar a la derrota. “Pots guanyar qualsevol i pots perdre contra qualsevol, però si et relaxes una mica, és el començament per perdre el pròxim partit. Internament ho tenim molt clar i el que volem és ser molt competitius en tots els partits”, va assenyalar.
En aquest sentit, el tècnic de l’Hiopos va tornar a demanar calma i va intentar rebaixar una mica l’eufòria que hi pugui haver en l’entorn després de guanyar al Palau. “Cal tenir calma. Encara estem lluny de la nostra millor versió i hem de continuar evolucionant. Em tranquil·litza que en el dia a dia l’equip creu i treballa bé, però hem de tenir els peus a terra i no per haver guanyat ara contra el Barça som boníssims, ni si perdem tres partits seguits serem dolentíssims. Equilibri abans de res”, va asseverar Encuentra que, tret de recaiguda, ja podrà comptar amb John Shurna, que s’ha perdut els dos primers partits de Lliga per una ruptura muscular.
L’Andorra guanya el Girona en el duel de cuers amb 2 pròrrogues
El MoraBanc Andorra va estrenar ahir el caseller de victòries a costa del Bàsquet Girona, que va guanyar en el duel de cuers en un partit agònic que es va haver de resoldre després de dos pròrrogues (115-113). Amb una arrencada nefasta (28-10), els de Moncho Fernández van reaccionar i van capgirar el marcador, gaudint de rendes per sobre dels deu punts. Rafa Luz, en l’últim sospir, va forçar la pròrroga per als andorrans, si bé el Girona va tenir l’ocasió de guanyar al final dels temps extra, però va fallar. El Manresa va caure amb el Gran Canària (80-87).
Segona derrota de l’Amara Lleida al caure apallissat a Burgos
L’Amara Lleida va encaixar la segona derrota en dos partits a la Lliga U després de ser arrossegat ahir a la pista del San Pablo Burgos (98-67). El marcador final –31 punts de diferència– reflecteix la diferència que hi va haver sobre la pista d’El Plantío, on el conjunt burgalès va ser el clar dominador. Després del 22-10 del primer quart, el conjunt de Borja Comenge no va aixecar cap i va anar encaixant parcials negatius sense parar, arribant al descans 18 punts avall (46-28). A la represa, les diferències encara es van eixamplar més fins als 31 punts finals.