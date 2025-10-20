FUTBOL
Excessiu càstig per al Tàrrega
Els errors defensius llasten l’equip d’Edgar Molina, que encaixa un dolorós correctiu davant del Catllar. Dos gols darrers dels blaugranes van maquillar el marcador després de l’1-5 visitant
❘ Tàrrega ❘ El Tàrrega va pagar amb la derrota davant del Catllar (3-5) l’excessiva debilitat defensiva. Malgrat això, en atac va mostrar un gran nivell i va marcar tres gols. Els locals van encaixar un seriós correctiu que va posar al descobert les carències de la defensa blaugrana davant d’un rival que va saber aprofitar-les per imposar-se al marcador, malgrat que no en el joc, perquè els d’Edgar Molina van jugar un bon partit.
Les coses no haurien pogut començar pitjor i al minut 8 els visitants van obrir el marcador amb el 0-1 d’Ollé. El Tàrrega va reaccionar i Dani Vargas va empatar amb un bon xut des de fora de l’àrea (1-1) el 22. En dos contraatacs, als minuts 37 i 41, Gilabert va obrir la bretxa i va col·locar el marcador en un contundent 1-3. En la represa, més del mateix i Gilabert va aconseguir la seua tercera diana al minut 47 (1-4). I tres minuts després, Ollé va sentenciar el partit amb l’1-5. Els locals no van abaixar els braços i, almenys, van aconseguir maquillar el resultat amb dos gols de bonica factura que van deixar el marcador en el 3-5 final. Una vegada conclòs el partit, l’entrenador local, Edgar Molina, va dir: “Avui sabíem que no podíem cometre errors, però de nou els hem comès i això ens ha condemnat, malgrat marcar tres gols que ens haurien de fer guanyar el partit.” El tècnic blaugrana va afegir que “en altres facetes del joc hem estat bé i hem tingut bon ritme a la primera mitja hora del partit, però no ens queda més remei que continuar treballant per corregir errors”.